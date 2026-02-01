新北投車站新春限定 燈箱磁鐵DIY立馬有光

記者黃朝琴／臺北報導

北投博物館營運部推出新春限定活動，新北投車站即起推出《立馬有光・好運上線》，橫跨農曆春節，邀民眾抽取運勢籤詩，自製馬年燈箱小磁鐵，北投溫泉博物館《迎新開運所》則是泡澡球、春聯與紅包袋DIY活動，還有書法家揮毫，在墨香中迎接嶄新的一年。

北投博物館營運部總監李曉雯表示，北投溫泉博物館《迎新開運所》本週末登場，以溫潤人心的手作體驗與傳統文化為核心，規劃多場洋溢年味的 DIY 活動，為新的一年注入滿滿好運。

《迎新開運所》活動內容包含可自由搭配香氛與幸運色，捏製專屬「招財喵＆泡泡福神」的泡澡球 DIY；以及透過絹印工藝，親手製作充滿溫度的春聯與紅包袋，活動期間，邀請書法名家親臨現場揮毫，為民眾書寫新年祝福與展望，在墨香之中迎接嶄新的一年。

李曉雯指出，新北投車站舉辦《立馬有光・好運上線》，橫跨1月31日至3月1日，逢週休二日、農曆春節（2/14至2/15、2/20~2/22）、二二八連假（2/27至3/1）共12天，邀大小朋友進行「小燈箱磁鐵DIY活動」，前來點亮馬年幸福。

參加者於「整體、健康、事業、感情、財運」五大主題的籤詩中抽取運勢主題，並親手將祝福的語句轉印到小燈箱，當燈光亮起，象徵新的一年立馬啟動、好運上線，讓這盞小小的光，陪伴你迎向嶄新的開始。

新北投車站新春限定活動「燈箱磁鐵DIY」，讓你立馬有光。（北投博物館營運部提供）

新北投車站《立馬有光・好運上線》，邀民眾抽取運勢籤詩，自製馬年燈箱小磁鐵。（北投博物館營運部提供）

北投溫泉博物館《迎新開運所》，自由搭配香氛與幸運色，捏製專屬澡球 。（北投博物館營運部提供）

北投溫泉博物館《迎新開運所》，邀請書法名家親臨現場揮毫。（北投博物館營運部提供）

