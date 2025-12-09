新北抽查桌遊玩具店 限期改善

桌遊店成為現代人最愛消遣聚會的去處之一。新北市消費者保護官針對新北9間玩具與桌遊相關業者進行聯合稽查，發現業者涉及多項缺失，包含租賃契約違缺、標示不明確等，僅有1間業者查無缺失，稽查後已令業者限期改善。

消保官指出，此次稽查從11月至12月間進行，9間業者中有7間業者販售玩具、8間業者提供租賃服務。查核結果發現，業者在商品標示及租賃契約條款上存在多項缺失，其中涉及販售的7間業者，有5家業者陳列販售的玩具或桌遊商品標示不符合規定，還有部分玩具商品標示缺失項目繁多，包括未標示使用方法或注意事項等重要資訊，已由新北市經發局輔導商品標示不符規定的業者並要求限期改善。

消保官指出，另針對提供租賃的8間業者，發現部分業者的定型化契約條款中，針對玩具毀損、弄丟等情形都要求消費者依「原定價賠償」，但依照規定賠償金額應考量玩具折舊，因此消保官要求業者改善，而業者也承諾未來只有在嚴重毀損時，會依折舊價格計算重置費用，或僅向消費者收取維修費用。

消保官提醒，家長或消費者在租賃玩具或桌遊時，務必詳細審閱定型化契約條款，尤其特別注意租賃期間、逾期歸還的罰則，以及租賃物毀損滅失時的賠償責任規定，並確認賠償機制是否合理，若租賃物發生毀損，賠償金額應以折舊價格或維修費用為計算基礎，而非原定價，此外也要注意商品標示資訊，以保障玩具的使用安全。