新北抽驗市售保溫杯墊僅一件完全合格

《圖說》主任消保官王治宇說明抽驗保溫杯墊商品結果。〈記者葉柏成攝〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市消費者保護官為替消費者把關商品安全，隨機購買7件保溫杯墊商品，委由台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)檢測電器安全性及所含限用有害化學物質是否超過國家標準，並會同市府經發局檢查是否具合法商品標示，今〈24〉日上午公布抽驗結果，高達6件欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。

主任消保官王治宇表示，此次專案委由SGS進行的保溫杯墊耐電壓、熾熱線測試均過關，但依據國家標準CNS 15663測試鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚含量是否超出基準值時，發現2件保溫杯墊的部分零組件含鉛量超過1,000 ppm。

《圖說》抽驗保溫杯墊合格商品樣品。〈記者葉柏成攝〉

他指出，CNS 15663是參考歐盟RoHS電子及電器設備中使用禁限用有害物質指令所制定，其性質屬於環保法規，目前雖無足夠科學證據指出消費者使用含鉛量超標的電器會「直接」導致身體健康遭受損害，但這些廢棄電器所含的化學有害物質如進入水、土壤及空氣，除不利環境永續發展，也將間接對人類健康造成危害。

此外，消保官陳思純指出，消費者保護法賦予業者致力充實消費資訊的義務，故依消費者保護法第36條規定請2家業者先行下架商品並限期改善消費資訊，待商品補正標示CNS 15663限用物質含有情況後始能重新上架販售，以保障消費者知的權利並作出正確理性的購買決定。

《圖說》限用物質超標標示不合格樣品。〈記者葉柏成攝〉

她說，此次抽檢也查到共6件商品標示違反電器及電子商品標示基準規定，違規情形包括未以繁體中文標示、漏標商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、國外製造商或進口商相關資訊、使用方法、注意事項或警語，經發局針對3件進口商位於新北市的違規案件均已輔導改正完畢，並已將3件位於外縣市違規案件移請業者所在地縣市政府進行後續查處及輔導改正。

《圖說》新北市抽驗保溫杯墊商品結果記者會合影，右起：台科大能源永續科技研究所楊宗振助理教授、主任消保官王治宇、消保官陳思純、經發局股長。〈記者葉柏成攝〉

王治宇強調，因使用保溫杯墊時須插電以維持高溫，使用前應詳細閱讀商品使用說明書或注意事項，除避免於潮濕處使用保溫杯墊外，於產品運作時亦應避免觸摸保溫盤，以免燙傷。