新北抽驗年貨 2項含劇毒

新北市衛生局因應春節將至，抽驗市售春節應景食品與網售冷凍年菜共200餘件，發現其中2間商店販售的「巴西蘑菇」含有劇毒農藥加保扶、「菠菜」則含有芬普尼，已命其下架，並移請出貨廠商所在衛生局處理。衛生局提醒，各區衛生所開始免費發放非法食品添加劑的簡易試劑，歡迎民眾領取。

衛生局說明，此次檢驗品包含生鮮蔬果、生鮮肉品、生鮮水產品、網購冷凍年菜禮盒等，檢驗項目則有農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、食品添加劑等，其中從來自烏來某食品行販售的「巴西蘑菇」中檢出劇毒農藥加保扶，另從板橋某量販店販售的「菠菜」檢出芬普尼超標，已違反《食品安全衛生管理法》，因此命其下架回收並移請來源廠商所轄衛生局依法處辦。

衛生局指出，市面抽驗產品屬於終端的監測，更重要的是從源頭落實農藥使用管理，農藥的合法使用、正確施藥方式及安全採收間隔，均需在農業主管機關的管理與輔導下落實，才能有效降低農藥殘留風險，衛生單位將持續與農政機關合作，強化產地管理與輔導，從源頭把關食品安全。

衛生局提醒，不少春節食品會使用添加劑，若食用過量可能會引起身體不適，各區衛生所免費發放簡易試劑，民眾只需於食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，即可推估食品是否有違法添加的可能。