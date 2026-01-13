新北抽驗春節應景食品 2件不合格 即起發送簡易試劑

【記者葉柏成／新北報導】新北市衛生局今〈13〉日公布抽驗春節應景食品結果計有2件不合格，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可依同法第44條處分6萬元以上至2億元以下罰鍰，衛生局已命下架回收並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。此外，為保障市民健康，即日起於各區衛生所將免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃/二甲基黃/二乙基黃(三合一)簡易試劑，數量有限，送完為止。

衛生局副局長馬景野今日上午於記者會說明，農曆春節將至，為維護民眾年節期間的飲食安全，衛生局抽驗市售春節應景食品，並針對網路購物平臺販售之知名冷凍年菜抽驗，共抽驗200件。

《圖說》檢出殘留農藥不合格的「巴西蘑菇」及「菠菜」樣品。〈記者葉柏成攝〉

他指出，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、硼酸及其鹽類、防腐劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、著色劑、真菌毒素、順丁烯二酸、甜味劑及食品中微生物衛生標準等，其中1件「巴西蘑菇」及1件「菠菜」檢出殘留農藥不合格，已命其下架回收並移請來源廠商所轄衛生局後續處辦。

馬景野表示，每年春節前衛生局皆針對應景食品進行抽驗，種類包含生鮮蔬果及蕈菇、生鮮禽畜肉品、生鮮水產品、禽畜加工食品、水產加工品、糖果零食、花生及其製品、澱粉類製品、醃製蔬菜、脫水蔬菜、糖漬鹽漬果實類食品、休閒食品及網購冷凍年菜禮盒等。

《圖說》食品藥物管理科長楊舒秦說明簡易試劑使用方法。〈記者葉柏成攝〉

此次2件違規產品包括「巴西蘑菇」檢出「Carbofuran 加保扶：0.07 ppm(標準：不得檢出）」，及「菠菜」檢出「Fipronil 芬普尼0.001 ppm及Fipronilsulfone 芬普尼代謝物 0.002 ppm，總計：0.003 ppm(標準:0.001 ppm）」，前述違規產品皆不符農藥殘留容許量標準規定，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可依同法第44條處分6萬元以上至2億元以下罰鍰，衛生局已命其下架回收並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

《圖說》新北市政府衛生局至量販店抽驗菠菜。〈衛生局提供〉

食品藥物管理科長楊舒秦指出，二氧化硫有助於食材不易褐變，常被用於脫水蔬菜、乾貨等，但應避免添加或食用過量；過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，但在最終產品中不得殘留，而且不得用於魚丸、麵腸、麵製品、豆製品等食品；而皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，依規定不得添加於食品中，食用過量可能會引起身體不適。

她說，免費發放簡易試劑使用方法簡單，只需於食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，即可推估食品是否有違法添加的可能，數量有限，歡迎踴躍索取。