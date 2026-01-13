新北抽驗春節應景食品2件不合格 即日起發送簡易試劑，讓市民安心選購過好年

為確保食安，新北市府衛生局近期至傳統商行抽驗出一件「巴西蘑菇」殘留農藥不合格。 （新北衛生局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

農曆春節將至，新北市府衛生局近期抽驗市售春節應景食品，共抽驗二百件，檢驗項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、硼酸及其鹽類、防腐劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、著色劑、真菌毒素、順丁烯二酸、甜味劑及食品中微生物衛生標準等；其中一件「巴西蘑菇」及一件「菠菜」檢出殘留農藥不合格，已命其下架回收，並移請來源廠商所轄衛生局後續處辦。

另衛生局為保障市民健康，即日起於各區衛生所免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃／二甲基黃／二乙基黃（三合一）簡易試劑，民眾只需依包裝紙指示，於食品中加入單一檢驗試劑，觀察其顏色變化，便可了解食品是否有違法添加的可能。數量有限，送完為止。

衛生局副局長馬景野指出，這次檢驗不合格的二件食品，其中一件為烏來老街商販售的台北市洪姓業者「巴西蘑菇」，檢出「Carbofuran 加保扶：0.07 ppm（標準：不得檢出）」；一件為愛買量販店販售雲林縣漢光農業生技公司的「菠菜」，檢出「Fipronil 芬普尼0.001 ppm及Fipronilsulfone 芬普尼代謝物 0.002 ppm，總計0.003 ppm（標準僅能有0.001 ppm），除要求業者下架回收外，違反食品安全衛生管理法規定可處六萬元以上至二億元以下罰鍰。

馬景野表示，衛生單位將持續與農政機關合作，強化產地管理與輔導，從源頭把關食品安全；並提醒販售業者應向供應商索取並保存完整的交易憑證，拍照留存外箱上的來源資訊，以利後續追查產品來源，落實源頭管理。