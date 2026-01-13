新北抽驗春節食品 2件不合格

新北衛生局今（十三）日公布抽驗春節食品有二件不合格包括巴西蘑菇及菠菜。（記者蘇春瑛攝）

農曆春節將至，新北市衛生局為維護民眾飲食安全，抽驗市售春節應景食品及網購冷凍年菜，共計二百件，檢驗項目涵蓋農藥殘留、重金屬、防腐劑、著色劑等，衛生局今（十三）日針對結果說明，一件「巴西蘑菇」及一件「菠菜」不合格，已命業者下架回收，並移請來源廠商所轄衛生局依法處辦。

衛生局副局長馬景野表示，本次違規產品包括「巴西蘑菇」檢出「Carbofuran 加保扶：0.07 ppm（標準：不得檢出）」；及「菠菜」檢出「Fipronil 芬普尼0.001 ppm及Fipronilsulfone 芬普尼代謝物 0.002 ppm，總計：0.003 ppm(標準:0.001 ppm）」，均涉違反《食品安全衛生管理法》第十五條第一項第五款，可依同法第四十四條處分六萬元以上至二億元以下罰鍰。

馬景野強調，抽驗屬終端監測，更需從源頭落實農藥管理，正確施藥及安全採收間隔，方能降低殘留風險。同時也提醒，二氧化硫常用於乾貨保存，過量恐有害；過氧化氫俗稱雙氧水具殺菌，不得殘留於食品；皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，禁止添加，食用過量可能引起身體不適。民眾可利用簡易試劑檢測，顏色變化即可判斷是否可能違規。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦呼籲，選購蔬果應挑選當季產品或信譽良好商家，食用前務必清洗浸泡再沖洗，降低農藥殘留。並自即日起於各區衛生所免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃；二甲基黃；二乙基黃（三合一）簡易試劑，數量有限送完為止。