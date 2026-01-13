新北抽驗菠菜農藥超標 巴西蘑菇含劇毒加保扶
（中央社記者黃旭昇、姜宜菁、楊淑閔新北13日電）新北市府衛生局今天公布去年11月抽驗烏來老街販售的巴西蘑菇含農藥加保扶、板橋愛買量販店販售的菠菜，驗出農藥超標，去年12月已下架。台北市衛生局追查發現含農藥的巴西蘑菇購自中國。
新北市府衛生局今天開記者會公布，去年（114年）11月中旬，抽驗烏來區某家食品行販售的「巴西蘑菇」，檢驗出含有劇毒的農藥Carbofuran（加保扶）0.07 ppm，依照檢驗標準不得驗出加保扶。
新北市衛生局說，加保扶是氨基甲酸酯類農藥，是目前市面上毒性最強的農藥之一，對人類、鳥類及環境有害，歐盟早在2008年就已全面禁用，加拿大也於2010年禁用。
另外，在板橋區貴興路愛買量販店抽驗「菠菜」，檢出Fipronil 0.001 ppm及Fipronilsulfone 芬普尼代謝物 0.002 ppm，總計0.003 ppm（標準:0.001 ppm），違規產品不符農藥殘留容許量標準規定。
新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦接受中央社記者訪問表示，抽驗後，於去年12月初才檢驗出農藥殘留超標，並已要求烏來商家與愛買量販店將巴西蘑菇、菠菜下架；也移請台北市府衛生局追查巴西蘑菇的供應商，北市大同區迪化街的洪姓業者；也移請雲林縣衛生局追查雲林西螺鎮的某農業生技公司。
新北市衛生局副局長馬景野表示，市面抽驗產品屬於終端的監測，更重要的是從源頭落實農藥使用管理，落實農藥的合法使用、正確施藥方式及安全採收間隔，才能有效降低農藥殘留風險。
雲林縣動植物防疫所告訴中央社記者，雲林縣衛生局昨天移入辦理，源自新北市政府衛生局114年11月10日抽驗板橋愛買量販店「菠菜」，檢出芬普尼0.003 ppm（容許量0.001 ppm），來源為雲林縣某農業生技股份有限公司。惟採樣非屬原始未拆封包裝，恐有混貨之虞，所以已將相關農友列為追蹤採樣對象，持續輔導用藥安全。
台北市衛生局說，含農藥的巴西蘑菇是民眾去中國旅遊買回送朋友，朋友將之分裝銷售並被新北市衛生局隨機抽樣檢驗出農藥，原依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。但因民眾不是進口商，已函詢衛福部食藥署法規適用議題，尚未獲回覆，案由食藥署研議中。（編輯：林恕暉）1150113
