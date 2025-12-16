新北抽驗62件冬至應節食品、火鍋食材全數合格

【民眾新聞葉柏成新北報導】來一碗熱呼呼的湯圓或邀請親友一起品味暖暖的火鍋是冬天最大的享受，新北市衛生局為保障市民食品安全，針對轄內傳統市場、餐飲業、超市賣場等抽驗冬至應景食品及火鍋食材，包含冬至湯圓、甜湯食材、各式火鍋料(如餃類、丸類等)及新鮮蔬菜等，，共計62件食品，檢驗結果全數合格。

《圖說》餐飲業抽驗湯圓。〈衛生局提供〉

衛生局長陳潤秋表示，抽驗項目包括；檢驗二氧化硫、防腐劑、順丁烯二酸及順丁烯二酸酐總量、著色劑、農藥殘留、硼酸及其鹽類、殺菌劑及亞硝酸鹽等。湯圓與各式火鍋料等加工食品應優先選擇完整包裝食品，並注意產品是否在效期內，選購農產品時應挑選當令蔬果，並優先選擇有產銷履歷標章的農產品，可提高食品安全。

《圖說》販售業抽驗火鍋。〈衛生局提供〉

她指出，購買冷凍食品，在購買後應按照外包裝標示保存方式盡速存放於冰箱內，確保食用前產品品質，烹煮時，也請務必澈底煮熟再食用，同時避免生熟食交叉污染，以降低食品中毒風險，衛生局亦將持續加強抽驗及查核，以維護市民食品衛生安全。