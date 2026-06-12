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新北拒檳4絕招助青少年守護自信笑容 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】近期市面上出現添加香料、薄荷或水果風味的「加味檳榔」，試圖以新奇口味吸引年輕族群嘗試。根據衛生福利部資料，嘗試過檳榔的國中生高達6成在11歲以前就曾嚼食過檳榔，而青少年嘗試第一口檳榔的契機，有超過7成來自親友提供。新北市政府衛生局長陳潤秋提醒，無論是否添加配料，檳榔本身就是被世界衛生組織列為「第一級致癌物」，呼籲青少年切勿因好奇而嘗試。

為防制加味檳榔，新北市與插畫家貝果老師合作，將核心的拒檳4妙招：「直接拒絕」、「委婉拒絕」、「走為上策」及「強調致癌風險」化身為青少年的溝通防身術 ，教導孩子們在面對同儕慫恿時，如何輕鬆、自然且堅定地說不。

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為防制加味檳榔，新北市與插畫家貝果老師合作，將核心的拒檳4妙招，化身為青少年的溝通防身術。(圖/新北市衛生局提供)

許多人存有「純檳榔比較天然」、「加味檳榔像糖果，比較不傷身」的迷思，但真正造成危害的核心就是檳榔本身。檳榔中的檳榔鹼會反覆刺激口腔黏膜，使口腔逐漸失去彈性，造成「口腔黏膜下纖維化」，嚴重時可能出現嘴巴張不開、吞嚥困難等情形，且多屬不可逆傷害；孕產婦嚼檳榔更會造成胎兒流產及新生兒早產風險提高2-3倍 。此外，長期嚼食檳榔易造成牙齒染色、牙齦萎縮、口臭及外觀改變，對於重視外貌、自信與人際互動的青少年而言，不只影響健康，更可能影響社交與生活品質。

新北市政府衛生局呼籲青少年切勿因好奇而嘗試檳榔。(圖/新北市政府提供)

除了青少年的檳榔防制宣導，衛生局也將檳榔防制延伸至「高嚼檳職場」（如營造業、運輸業、農會、漁會及市場等）。這些行業有較高的嚼檳榔比率，民眾嚼食原因除了工作時間長需要提振精神，而且可以透過檳榔來建立人際關係，成為口腔癌的高危險群。為了守護勞工朋友的健康，新北市衛生局提供口腔癌篩檢及戒檳衛教服務，相關資訊於本局局網：https://www.health.ntpc.gov.tw/article/青少年檳榔健康危害防制2026042415。

衛生局呼籲早期發現、早期治療，才是降低口腔癌威脅的重要關鍵，若口腔內出現以下情形應儘速就醫檢查：超過2週未癒合的潰瘍、不明原因紅斑或白斑、口腔腫塊、硬塊、嘴巴張開困難或疼痛。也再次提醒青少年及家長，青春只有一次，不該拿一輩子的健康冒險；拒絕青春「染紅」，一起守護孩子們的笑容。(廣告)