新北拓客任務英語營10年有成 打造孩子用得到的雙語學習環境

中和高中外師結合烹飪與行銷，啟發高中生多樣學習。新北市教育局提供

記者蔡琇惠／新北報導

為強化學生英語實際運用能力，新北市教育局持續於寒暑假期間辦理「拓客任務（World Talk Task）」英語營，今年邁入推動第十年，規模已擴展至全市35所國高中參與。透過任務導向與情境式學習，讓學生在假期間也能持續練習以英語溝通與表達，在生活情境中實際開口使用英語。

新北市教育局長張明文表示，雙語教育的核心在於培養學生「敢用、能用」的語言能力，而非僅止於考試表現。為擴大學習效益並兼顧教育公平，新北市整合國高中外籍教師人力，採跨校合作模式於寒暑假共同辦理營隊，學生無須額外付費，即可在校園中參與高互動英語學習，透過沒有考試壓力的學習情境，讓學生在反覆嘗試中建立溝通信心，逐步將英語轉化為實際可運用的工具。相關成果也反映於整體學習表現，近年新北市國中英語教育會考成績穩定成長，達基礎級（B）學生比例已連續三年高於全國平均，精熟級（A）亦逐步趨近全國平均，顯示政策推動與教學現場已形成正向循環。

廣告 廣告

江翠國中外師帶領學生體驗曲棍球活動。新北市教育局提供

今年營隊結合多元跨界任務，展現雙語學習的深度與廣度。江翠國中引入異國體育活動，讓學生在運動中進行英語交流；中和高中結合烘焙與行銷實作，學習貼近生活的實用英語；瑞芳國中透過高互動桌遊訓練即時反應力，福營國中則以「五感大冒險」引導學生在不同感官情境中運用英語溝通，並同步融入數位工具，提升學習互動性。

擔任英語文領域輔導團召集人的新埔國中郭月秀校長表示，外籍教師在營隊中引導學生完成各項活動，學生在反覆嘗試中逐漸敢開口說英語，對學習英語的態度也明顯改變。新埔國中學生黃奕熙表示，營隊需跨年級合作完成任務，原本擔心英文能力不足，但實際交流後發現能順利溝通，讓他體會英語是實用的溝通工具。中和高中學生程品瑜則分享，課程結合實作與生活情境，學到多項日常英語表達，提升使用英語的信心。

福營國中外師透過數位融入引導學生探索世界。新北市教育局提供

教育局強調，雙語教育不應侷限於課堂教學，而須透過制度化設計，創造真實且可持續的語言使用情境。「拓客任務」十年推動成果，展現外師資源共享與在地實踐的具體成效。未來將持續深化「校校有外師」政策，結合遍布全市的外師網絡與跨校合作機制，為學生打造穩定且高品質的雙語學習環境，厚植接軌國際的關鍵能力。