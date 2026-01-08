新北拖板車違規右轉！ 7旬婦遭輾斷腿受困車底

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋今天（8日）上午傳出嚴重車禍事故，一名張姓男子駕駛拖板車，行經文化路二段、民生路口時，違規右轉當場輾過一名卓姓老婦，導致卓婦受困在車底動彈不得，新北市消防局獲報到場，將卓婦救出時，發現她左大腿骨折，被送往醫院救治，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，58歲張姓男子駕駛拖板車沿著文化路二段行駛，行經民生路口時，卻未行駛轉彎道，反而是到了路口才又轉，當場輾過騎乘單車的70歲卓姓老婦，導致卓婦受困在車底動彈不得。

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報到場時，發現卓婦左大腿骨折，協助她脫困後，緊急將她送往亞東醫院救治，而轄區海山警方獲報到場，對張男施以酒測，發現酒測值為0，確切車禍原因仍待釐清。

警方後續也對張男依《道路交通管理處罰條例》第48條摯單舉發新台幣6百元以上，1800元以下罰鍰。

