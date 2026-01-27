新北招募910名儲備清潔隊員 2/5起開始報名

歡迎有興趣報考的市民朋友可上環保局官網查詢簡章踴躍報名。新北市環保局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市環保局今(27)日公布「115年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募910名候用清潔隊員，包含「儲備環保車輛駕駛」候用380名及「儲備清潔隊員」候用530名。本次甄試報名日期自2月5日(星期四)上午8時起至2月8日(星期日)下午6時止，全程採網路方式辦理報名，錄用後通過試用期者，月薪3萬2,450元起跳，歡迎符合資格的市民朋友踴躍報考。

新北環保局表示，考量部分民眾可能無法自行上網操作，環保局特別於第二辦公室(地址：新北市板橋區文化路1段18號，板橋國小對面)提供協助網路報名服務，服務時間為2月5日(星期四)至7日(星期六)每日上午9時至下午5時，現場有專人協助完成網路報名手續。

廣告 廣告

環保局說明，報考資格方面，凡設籍新北市4個月以上，且具國小以上學歷者均可報考「儲備清潔隊員」；另「儲備環保車輛駕駛」除了符合前述設籍及學歷外，須領有1年以上職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，且執照審驗日期無逾期，亦無受吊扣、吊銷處分。

清潔隊員執行資源回收勤務。新北市環保局提供

此外，甄試項目部分皆採兩階段淘汰制，「儲備環保車輛駕駛」第一階段為筆試測驗(占30%)，第二階段為道路駕駛技術測驗(占70%)；「儲備清潔隊員」第一階段為體能測驗（占70%），第二階段為筆試測驗（占30%），任一階段缺考或未通過者，不予錄取。

本次招募設有九大分區，錄取人員將依照考生成績排名及志願序分發。為穩定各區人力配置，考生錄取後需於受分發之區清潔隊工作滿6年方可申請轉調至本市其他區清潔隊，提醒考生報名前應詳閱簡章相關規定。

環保局呼籲，歡迎有興趣報考的市民朋友至環保局官網招考專區下載簡章電子檔，如需紙本簡章者，亦可自1月28日起至環保局(新北市板橋區民族路57號)、各區公所服務台或清潔隊免費索取，數量有限，索完為止。如有任何招考相關疑問，請於週一至週五上班時間電洽環保局。