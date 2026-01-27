新北招募910名儲備清潔隊員 2/5起開放報名

新北環保局公開甄試簡章月薪上看三萬二千四百五十元二月五日起網路報名。（圖：新北環保局提供）

新北環保局今（廿七）日公布「一一五年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募候用清潔隊員共九百一十名，其中包含儲備環保車輛駕駛候用三百八十名及儲備清潔隊員候用五百三十名。報名自二月五日上午八時起至二月八日下午六時止，採網路報名，錄取人員通過試用期後，月薪三萬二千四百五十元起，歡迎踴躍報考。

環保局表示，報考資格凡設籍新北市滿四個月以上，具國小以上學歷者，皆可報考儲備清潔隊員；報考儲備環保車輛駕駛者，除須符合前述條件外，另需持有一年以上職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，且執照有效、無吊扣或吊銷情形。

甄試採兩階段淘汰制，儲備環保車輛駕駛依序為筆試及道路駕駛測驗；儲備清潔隊員則為體能測驗及筆試，任一階段未通過者，均不予錄取。本次招募共分九大分區，錄取人員將依成績及志願序分發，須於分發區清潔隊服務滿六年後，始得申請轉調。

環保局提醒考生詳閱簡章規定，考量部分民眾不熟悉網路操作，特於第二辦公室（板橋區文化路一段十八號）提供協助報名服務，時間二月五日至二月七日，每日上午九時至下午五時，有專人協助完成報名手續，相關資訊可至新北市政府環保局官網查詢。