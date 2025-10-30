新北拼社福市民才幸福 綠營議員籲擴大敬老卡與托幼補助

（記者陳志仁／新北報導）新北市議會民進黨團今（30）日在市政總質詢聚焦「新北拼社福，市民才幸福」的主題，幹事長山田摩衣、陳啟能、林銘仁、卓冠廷、陳乃瑜、黃淑君、李宇翔等人接連拋出社福、長照、托幼及防疫等政策建言；盼市府加快腳步，真正打造高齡友善、育兒無憂的幸福城市。

圖／新北市議會民進黨團今（30）日在市政總質詢聚焦「新北拼社福，市民才幸福」的主題。（記者陳志仁攝，2025.10.30）

山田摩衣建議，敬老愛心卡可開放使用於泡溫泉及合作藥局，讓長輩以點數享受更多健康與便利服務；今年重陽節前夕，侯友宜宣布敬老卡自9月起從每月480點加碼至每月600點，使新北在長者福利上首度超越台北，帶動良性競爭，強調新北溫泉資源豐富，若結合觀光與健康促進，將創造多贏。

山田摩衣也關切新北邁入超高齡社會後的照護挑戰，直指新北65歲以上長者已達79萬人，推估失智人口5.7萬人，但失智共照網「missing.ntpc.gov.tw」網站長期掛點，諷刺「這不就是消失的新北市政府嗎？」要求衛生局改善；衛生局長陳潤秋回應，經議員提醒後已於當天修復，承諾未來強化維運與資訊安全。

黃淑君說，新北1至8月婦幼案件通報逾兩萬件，社工與婦幼警力嚴重不足，要求檢討預算、調整薪資與補助，建議比照北市推行孩童塗氟及輪狀病毒疫苗免費施打；陳乃瑜批評，新北長照與日照資源不足、資訊紊亂，長照交通車未符衛福部規定，長者家暴通報數六都最高，要求強化社區關懷、整合照護網絡。

卓冠廷建議，因高齡換照制度將下修至70歲，其中70至74歲者有將近25萬人，這個年齡區間的長輩在新制上路後，都需要立刻進行健檢以完成換照，應研議補助健檢費並簡化流程，鼓勵長輩儘速檢查評估是否適合繼續駕車，並可開放敬老卡支付衛生所健檢費用；侯友宜回應，將在一個月內提出評估報告。

林銘仁呼籲，偏區敬老卡計程車合作數量不足，應改善服務範圍；並建議敬老卡點數改為季結、不再月底歸零，同時爭取敬老金及公幼名額擴增，並提議補貼準公共幼兒園學費差額，減輕家長負擔；陳啟能要求全面補助0至6歲幼童接種腸病毒71型疫苗，並推動全市免費早餐試辦，落實教育平權。

李宇翔則建議補助RSV疫苗，作為新北新生兒的最佳保障，引進AI行政模組減輕公務負荷，新北高齡人口已逾79萬人，並比照桃園發放三節禮金，讓長輩獲得尊嚴與溫度；他強調，新北應同時投資下一代的健康、基層的支持與長輩的尊嚴，讓科技與關懷並行，打造真正有感的幸福城市。

