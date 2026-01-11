新北持刀惡煞身分曝！竟是「猛男界RAIN」臉書滿滿丁字褲大肌照

社會中心／新北報導

街頭失控的惡煞，竟是曾在北部夜場、活動圈破有名氣的專業表演者，更有著「猛男界RAIN」的響亮封號。（圖／翻攝IG)

新北市金山區今(11日)晚發生驚悚的皮卡男持刀隨機攔車案！44歲翁姓嫌犯在街頭如喪屍般咆哮、手持雙刀隨機攔車，甚至還拒捕衝撞警車，最終遭警方開槍壓制。隨著翁嫌落網，其驚人身分也遭網友火速起底！原來這位在街頭失控的惡煞，竟是曾在北部夜場、活動圈破有名氣的專業表演者，更有著「猛男界RAIN」的響亮封號。

翁姓男子駕駛黑灰色皮卡，於晚間近8時在金山區環金路與中正路口的全家超商前，突然下車並持刀在馬路中央咆哮。翁男行徑瘋狂，竟隨機攔停路過的汽機車，並作勢揮刀攻擊，嚇得許多駕駛急忙閃避，金山街頭瞬間陷入混亂與恐慌。

隨著翁男落網身分曝光，赫然發現他的身分竟是有猛男界「RAIN」封號的專業表演者！翁男對自己的健美身材顯然充滿自信，他的臉書上一張張令人臉紅心跳的「重口味」辣照。有他在健身房揮汗如雨的自拍，以及在後台準備登台的定裝照。照片中，他多半僅穿著極為布料稀少的「丁字褲」或緊身三角褲，大方展現黝黑的冰塊腹肌與碩大胸肌，甚至還有多張模仿韓星 RAIN 淋雨濕身的性感寫真，姿勢極盡挑逗與露骨，與他在街頭揮刀時的狼狽模樣形成強烈對比。

翁男對自己的健美身材顯然充滿自信，他的臉書上一張張令人臉紅心跳的「重口味」辣照。（圖／翻攝IG)

據了解，翁男以「猛男界RAIN」為藝名，活躍於各式派對、廟會及女性聚會場合，憑藉著敢脫、敢秀的豪放作風，在業界累積不少名氣，曾經一年演出高達600場。他常在社群分享受邀演出的影片，享受台下觀眾的尖叫與掌聲。然而，昔日的舞台寵兒如今卻因不明原因情緒失控，開著招牌皮卡車在金山街頭上演《玩命關頭》並持刀傷警，不僅自毀前程，也讓「猛男界RAIN」這個稱號，從此蒙上暴力犯罪的陰影。

警方目前正深入追查翁男是否因長期吸毒導致行為失控，才從陽光猛男淪為街頭毒蟲，全案正擴大偵辦中。

翁男以「猛男界RAIN」為藝名，活躍於各式派對、廟會及女性聚會場合，憑藉著敢脫、敢秀的豪放作風，在業界累積不少名氣，曾經一年演出高達600場。（圖／翻攝IG)

