新北捷內部疑霸凌 員工被迫配戴犯錯牌拍照示眾

新北捷運公司遭指控內部出現疑似職場霸凌情事，有員工因業務疏失，被主管要求在胸前配戴寫有犯錯原因的說明牌，並拍照張貼於工作群組供同仁公開觀看。對此，新北捷運公司表示，對職場霸凌採取零容忍立場，已主動立案並啟動調查機制；民進黨議員鄭宇恩則批評，這是赤裸裸的公開羞辱與貼標籤行為，要求勞工局介入調查。

鄭宇恩指出，該起事件發生於淡海輕軌車輛課，1名新進同仁因未能在指定時間內於群組張貼工作資訊，遭車輛課尤姓襄理要求配戴寫有「人力沒有PO」等字樣的犯錯說明牌，並拍照上傳群組示眾。她強調，任何組織都可能發生疏失，但不應以羞辱方式處理，否則恐傷害員工身心健康，甚至影響捷運營運安全。

鄭宇恩也指出，新北捷過去屢有員工反映薪資與津貼明細遲發、工時與薪津仍以Excel人工計算等問題，制度不透明，基層承擔管理失能後果；另有司機員反映加班難申請、巡檢時間不足、休息不夠，過勞風險升高，已是公共運輸安全警訊。

對此，新北捷運公司回應，對任何職場不當侵害均採最高標準零容忍，雖尚未接獲正式申訴，仍已主動立案調查，若查證屬實將依規嚴懲；並澄清薪資採「預發制」，無遲發情形，差勤與工時均依法控管。

