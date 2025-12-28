新北捷爆羞辱式管理 鄭宇恩批職場霸凌危及行車安全

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員鄭宇恩接獲民眾爆料，指新北捷運公司內部近日發生嚴重的職場霸凌事件，有員工因業務疏失，竟遭主管要求在胸前配戴寫有「犯錯原因」的說明牌，並拍照張貼於工作群組，供全體同仁觀看，形同公開羞辱。

圖／根據民眾爆料，有新進同仁因為工作的疏失，便遭要求在胸前掛上說明犯錯原因的吊牌。（新北市議員鄭宇恩服務處提供）

鄭宇恩痛批，這種「公開羞辱、貼標籤」的作法，既非管理、也非教育，而是赤裸裸的霸凌與人格踐踏，顯示新北捷從上到下嚴重欠缺勞權與職安觀念，要求勞工局再度介入調查，並追究管理責任；新北捷運公司總經理更應為管理失當，向全體員工公開道歉。

鄭宇恩指出，該事件發生於淡海輕軌車輛課，一名新進同仁未於指定時間在群組張貼工作資訊，竟遭車輛課襄理要求配戴寫有「人力沒有PO」等字樣的吊牌，並拍照上傳群組；她強調，任何組織都可能發生工作疏失，但絕不該以羞辱方式處理，否則不僅傷害員工身心健康，更可能影響組織安全與營運品質。

鄭宇恩又說，新北捷過去即屢傳津貼明細與薪資單遲發的問題；質疑作為資本額30億元的公司，每逢預算審查皆宣稱將推動薪資與工時制度系統化，但至今仍以Excel人工計算工時與薪資，制度不透明、流程失序，最終讓基層員工承擔管理失能的後果。

鄭宇恩也提到，近期仍有司機員反映，實際打卡超過下班的時間，卻無法申請加班，上班後幾乎無法完成必要的車輛巡檢即需上線；每日8小時工時卻需跑6趟次，休息時間不足、過勞風險升高，已非單純勞權爭議，而是攸關大眾運輸安全的警訊。

鄭宇恩強調，捷運是公共運輸命脈，新北捷不應以羞辱取代管理、以壓迫掩蓋制度缺失，要求新北捷立即停止任何公開羞辱式管理行為，全面檢討公司文化；市府亦應強化監督，督促完成工時與薪資制度系統化，建立透明可追蹤的申訴機制，確保第一線員工休息與加班權益，守住職場安全，也守住捷運行車安全。

新北捷運公司回應，目前內部尚未接獲同仁正式申訴，但已主動立案並啟動調查機制，將秉持「審慎查明、嚴正處理」原則釐清事實，維護同仁權益並落實友善職場；並補充公司採薪資「預發制」，於月初即發放，並無遲發，差勤管理已導入自動化系統，司機員工時依法控管並確保休息，排班制度亦將持續優化。

