新北捷爆「掛狗牌」公審羞辱 鄭宇恩怒批人格毀滅且制度失能

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市議員鄭宇恩近日接獲民眾爆料，揭露新北捷運公司內部發生嚴重職場霸凌案件。淡海輕軌車輛課1名新進同仁因未在指定時間於群組張貼資訊，竟遭車輛課襄理勒令在胸前掛上寫有「人力沒有PO」字樣的犯錯原因說明牌，並拍照張貼在工作群組供全體同仁公開觀看。鄭宇恩痛批，這種「公開羞辱、貼標籤」的作法，不是管理也不是教育，而是赤裸裸的霸凌與人格毀滅，凸顯新北捷從上到下都缺乏勞權與職安觀念，要求勞工局介入調查並追究到底。

鄭宇恩指出，任何組織都可能出現工作疏失，但處理方式不應該是用羞辱式的犯錯牌傷害員工身心健康，嚴重更可能影響公司整體安全及營運品質。她強調，新北捷身為資本額30億的大公司，每逢預算審查皆宣稱會推動薪資與工時制度系統化，但至今員工工作時數與薪津仍以Excel製表人工計算，導致津貼明細與薪資單遲發狀況不斷。這種制度不透明、流程不系統的現況，最終只會讓基層同仁承擔管理失能的後果。

針對內部管理亂象，鄭宇恩補充這次事件並非單一個案。近期持續有司機員反映，打卡時間明明超過下班時間，主管卻不給申請加班；上班後幾乎來不及完成必要的車輛巡檢就必須立刻上車；每天表定上班8小時卻要跑6趟次，導致休息時間不足、過勞風險升高。她正告新北捷，這些問題絕不只是勞動權益爭議，更是直接關乎大眾運輸安全的警訊，要求總經理應負起管理不當責任，向全體員工道歉。

鄭宇恩強調，捷運是公共運輸命脈，新北捷不應用羞辱取代管理、用壓迫取代制度。她強烈要求新北捷立即停止任何公開羞辱式管理行為，並全面檢討公司管理文化。市府也必須負起監督責任，督促新北捷完成工時與薪資制度系統化、建立透明可追蹤的申訴與通報機制，並確實保障第一線員工休息與加班權益，避免過勞風險擴大。

對於職場環境的惡化，鄭宇恩呼籲唯有真正守住職場安全，才能守住捷運行車安全。她要求新北捷必須從根本改善對待員工的態度，讓任何形式的霸凌與羞辱徹底消失在公司內部。她將持續追蹤勞工局的調查報告，確保受害者獲得應有的公道，並要求管理層針對目前紊亂的工時管理提出具體改革時程，不能再讓基層員工在充滿壓迫與不透明的環境下工作。

鄭宇恩最後表示，公營事業更應建立健康的職場文化，而不該淪為霸凌的溫床。她會持續監督新北捷直到完成制度系統化，確保每1位第一線同仁的基本權益與身心健康都能獲得保障。捷運公司的穩定營運應建立在尊重與制度的基礎上，唯有健全的職場環境，才能帶給市民真正安心的大眾運輸服務。

照片來源：新北市議員鄭宇恩服務處提供

