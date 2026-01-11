新北捷秀朗橋站「神秘空間」身分曝光 中永和地區將有全新捷運線：可直達台北大巨蛋、台大公館商圈

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北捷運環狀線秀朗橋站每天都有大批通勤民眾來來去去，在通往月台層的電扶梯下方，卻有一處被圍起的「神秘空間」。新北捷運局透露，這片區域是考量到未來中和光復線與新北環狀線的轉乘所以先預留的地下連通道空間，未來將供兩條路線之間的無縫轉乘。根據規劃，中和光復線將行經中和、永和的人口密集區，進入台北市後可望直達台大公館商圈、台北大巨蛋、國父紀念館等鬧區，預計在2026年中完成可行性研究報告並提報中央審議。

廣告 廣告

新北捷運局透露，這片區域是考量到未來中和光復線與新北環狀線的轉乘所以先預留的地下連通道空間，未來將供兩條路線之間的無縫轉乘。（圖／新北捷運局）

中和光復線全長約 8公里，採用中運量捷運系統，規劃以地下型式興建，中和光復線新北市段自新北環狀線秀朗橋站至松山新店線公館站，路線長約3.1公里，於秀朗橋站、鄰近成功路與得和路口、環河東路與福和橋路口附近及公館站等4座車站。

而中和光復線新北市段可行性研究案已於2025年5月啟動，目前完成期中報告，之後將舉辦地方說明會，徵詢地方意見，研議併入報告，預計計劃啟動後今年年中完成報告送中央審議。中和光復線將串聯雙北鬧區，能一路延伸至國父紀念館，還能5線轉乘。

中和光復線已於新北環狀線秀朗橋站預留地下連通道空間，未來以無縫轉乘規劃讓市民轉乘不淋雨，打造便捷連通的轉乘環境；新北捷運局長李政安也說，中和光復線新北市段，境內3站考量周邊高齡公寓密集，規劃以捷運開發方式取得捷運站出入口所需用地，並與出入口共構的捷運開發大樓與地主共享。



更多FTNN新聞網報導

六都市長先後宣布大好康！侯友宜宣布「鮮奶幸福週」上路 2至12歲孩童每週都能喝鮮奶

全台最敢罰！新北市防堵非洲豬瘟3大措施「一個月查場上千間」 嚴防疫情再度爆發

基隆捷運不再夢裡相見！侯友宜、謝國樑同台出席基捷先期工程動土 喊話中央盡快審議

