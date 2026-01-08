新北捷與陽明交大簽署MOU 啟動「AI軌道革命」 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】為應對軌道產業數位轉型趨勢，並重新定義 AI 時代的捷運經營內涵，新北大眾捷運公司八日與國立陽明交通大學於陽明交大光復校區正式簽署「建立長期產學合作關係協議書(MOU)」。在新北市副市長陳純敬與陽明交通大學校長林奇宏的共同見證下，由新北捷運公司董事長林祐賢與陽明交大管理學院院長邱裕鈞代表簽署。雙方宣示將以「算力即是運力」為核心願景，鎖定「AI 預測性維修」、「動態營運決策系統」與「跨域人才培育」三大面向展開深度合作，期盼透過學術端的研發能量注入，讓新北捷運從傳統的運載服務，升級為數據驅動的智慧科技公司。

陳純敬強調，新北捷運致力於落實創新的捷運營運模式「Metro Model」核心精神，建構智慧永續運輸系統，而在 AI 浪潮下，「算力即是運力」(Computing Power is Transport Power)不僅是口號，更是營運質變的關鍵。捷運不應只是交通工具，更應是智慧城市的神經系統。期待透過與陽明交大強強聯手，展開學術交流，導入「資料思維」，將過去仰賴人力與經驗的營運模式，轉型為結合數據分析與 AI 輔助的智慧決策模式，為市民提供更安全、精準的運輸服務。

林奇宏指出，面對少子化缺工挑戰，必須善用科技技術倍增工作量能，以提升效率與人員賦能。大學應扮演關鍵樞紐，推動學術研究落地，精準解決公司實際痛點，並連結人才與技術，善盡大學社會責任。

在技術研發與營運優化方面，新北捷運公司董事長林祐賢指出，本次合作將打破大眾對軌道產業的傳統印象。雙方將針對「捷運營運與管理」實務議題進行對接，重點合作範疇包括：一、AI 預測性維修 (Predictive Maintenance)：透過感測器與數據模型提早預警設備異常，由「被動搶修」轉為「主動防禦」，大幅提升系統可靠度。二、動態營運決策支持系統：應用 AI 於班次調度、客流預測與能耗管理，建立數據整合平台(Data Lake)，以科學數據輔助管理決策，提升營運效率。三、創新服務模式：針對票價整合策略、多模式轉乘研究及乘客行為分析進行深度研討，優化整體服務體驗。

針對產業人才斷層與轉型需求，本次MOU亦訂定了具體的「人才培育路徑」。陽明交大管理學院院長邱裕鈞表示，面對現今多數人才都進入科技產業的趨勢，期望能將優秀人才留在運輸系統內，並從中獲得更多成就感。因此，將與新北捷運公司共同規劃「捷運系統學程」，透過學程讓學生產生興趣及成就，整合軌道工程與營運管理課程，並邀請業界導師協同授課，縮短學用落差。

此外，雙方將推動「工作型」與「研究型」雙軌實習計畫。學生除寒暑假實習外，亦可參與捷運公司提出的實務研究主題（如 AI 導入、營運效率提升）。表現優異之實習生，將視公司需求專案提供轉任正職機會，建立明確的留才機制，為台灣軌道產業儲備具備「技術+管理+資料思維」的新世代複合型人才。