新北捷警隊成立暨隊長布達 侯友宜：單一事件出現將秒秒必爭

〔記者陸運鋒／新北報導〕為強化捷運系統治安維護與公共運輸安全，新北市政府今年元月1日成立「新北市政府警察局捷運警察隊」，並於今(13)日舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮，由市長侯友宜主持，而捷運警察隊長由原刑事警察大隊副大隊長廖國安接任。侯友宜表示，當單一事件出現時，警方有清楚規定多久要到達現場，以前線上巡邏網是90秒，現在嚴格要求所有車輛、人員抵達時間要很精準，因此每一秒都關係每個人的生命，因此是秒秒必爭。

侯友宜指出，光靠捷警隊90人無法應付突發狀況，只能在第一時間把傷害降到最低，這是在捷警必須要有的能量，當第二線到達要把後續穩住，至於第三線則要把第二線沒做好的攔截圍捕做好，而事情過後也要檢討，要把時間序列出怎麼處理，警力到達做什麼動作，歹徒長期在一個範圍或一個直線廊帶犯罪過程中，有沒有辦法第一時間嚇阻，時間序列都要反覆檢討。

侯友宜說，對於臨檢盤查上，首先他鼓勵同仁主動積極，但為了避免擾民，所以客氣很重要，第二就是準備動作要做好，不應該出現的時間，不應該出現的人，違反慣性定律就是要處理，這可以避免很多災害跟危險及自身危險，所以在線上盤查看到怪怪就問，不要視而不問，不然就站那邊就跟標兵一樣。

侯友宜指出，目前新北捷運警察已有3個分隊，一個是安環分隊、淡海分隊，還有包括即將要成立的三鶯分隊，未來還有汐東分隊、土樹分隊、五泰分隊會陸續到位，而捷運警察在第一線要捍衛市民搭乘捷運的安全以外，同時也要跟派出所、分局、保大警力要做好通力合作，以及跟桃園、跟台北並肩作戰。

新北市警察局表示，為因應新北市「三環六線」捷運系統建設規劃，新北市警察局依據大眾捷運法第40條規定，於115年1月1日正式成立捷運警察隊，核定編制員額240人，預算員額94人，現有員額67人，專責職司執行防護大眾捷運系統路線、維持場、站及行車秩序，保障旅客安全等任務。

新北捷運警察隊長由原刑事警察大隊副大隊長廖國安接任。(記者陸運鋒攝)

