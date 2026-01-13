新北捷警隊成軍 廖國安任首任隊長

新北市警察局捷運警察隊舉辦成立揭牌暨新任隊長布達典禮。(記者王志誠攝)

為了加強捷運系統的治安維護與交通秩序管理，並為市民提供更安全舒適的乘車環境，新北市警察局捷運警察隊於十三日舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮。此次典禮由新北市長侯友宜主持，首任捷警隊長將由市刑事警察大隊副大隊長廖國安擔任。

侯友宜表示，為避免張文隨機攻擊案發生，將加強見警率等維安工作。捷運警察隊的運作受到廣泛關注，首任隊長的角色至關重要。新任隊長廖國安，警大七十期畢業，具備豐富經驗，曾任多個重要職位，深受肯定，必能勝任此職。

捷運是大眾運輸的核心，承擔著市民的日常通勤與生活需求，隨著新北捷運網絡擴展，面對治安挑戰，警察需協同作戰，快速反應是關鍵，我們必須建立三層作戰模式：第一線減少傷害，第二線穩住局勢，第三線進行攔截，未來將有更多分隊成立，責任範圍持續增大。

侯友宜說，重視演練與檢討，需進行無腳本測試，提升臨場反應能力。捷警隊同仁主動預防犯罪，透過觀察與判斷，及時盤查可疑人物。只要態度客氣、程序正確，我將全力支持，新北的治安穩定，依賴大家的努力。

市警局表示，新北市現轄捷運環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌，捷警隊配合設有淡海及環安等二分隊，後續將隨著三鶯線、汐東線、土樹線、五泰線等捷運延伸路線陸續推動，警力編制也將同步擴增。

市警局指出，捷警隊總編制員額二百四十人，目前員額已有六十七人，未來共將成立六個捷運分隊，並與鄰近台北市、桃園市捷運警察合作，形成更緊密的跨區域公共運輸安全防護網。