新北捷警隊正式成立! 侯友宜:維護市民乘車安全

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

新北捷運警察隊（13日）正式成立！隨著新北捷運、輕軌和環狀線，陸續通車，警方維護民眾乘車安全的責任，也更加重大，因此，新北市政府成立捷警隊，由市長侯友宜親自主持揭牌典禮，而捷警隊長的重責，由新北刑大副大隊長廖國安來擔任。

典禮主持人：「321請揭牌。」拉開紅布，為新北捷運警察隊的成立揭開序幕，新北市長侯友宜來到捷運環狀線南機廠2樓，主持新任隊長布達典禮。新北市長侯友宜：「新任的隊長廖國安，過去到刑大擔任副大隊長，表現非常優異，才能夠調到捷運警察隊當隊長。」隨著淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線陸續通車，捷運警察隊的成立勢在必行，加上1219張文隨機攻擊事件，維安上更需要有捷警來專責處理，而站在市長旁邊的就是新任新北捷警隊長--廖國安。

新北捷運警察隊隊長廖國安：「謹示宣示人廖國安。」以往新北捷運發生刑案，都是由警局交通隊以支援的方式來處理，如今捷警隊已設置勤指中心，投入上百名警力來加強維護捷運及輕軌的安全，並在1月13號這天，正式上工。新北市長侯友宜：「在我任內已經有三條完成，新北市長侯友宜，不管是環狀線淡海輕軌安坑輕軌，新北市長侯友宜，以及今年也會將有三鶯線也要完成，新北市長侯友宜，當然捷運警察隊的編制要不斷擴大以外，新北市長侯友宜，也要正式成立一個組織編制。」









新北捷運警察隊隊長廖國安：「我們捷運警察隊成立之後，也會謹遵市長跟局長的交代，不斷地做演練演練再演練，精進精進再精進。」新北捷運警察隊正式成立，要讓新北市民搭乘捷運，能更安心。





