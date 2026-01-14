「新北捷警隊」揭牌成立 多名議員促補齊裝備、解決通訊盲區

248260114a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府捷運警察隊昨（13）日正式揭牌，核定編制240人，現有員額67人。這項政策能落實是新北市議會多名跨黨派議員長年質詢、共同爭取的成果。隨著專責警力正式進駐，將有效解決過去捷運突發狀況警力不足的困境，補齊新北3環3線安全防護網的重要拼圖。

針對執法配備的優化，新北市議員石一佑指出，歷經多次站體攻擊事件，安全要求已是重中之重，她在議會提案要求增加防彈頭盔、防毒面具及催淚瓦斯濾罐等裝備；市議員陳乃瑜則強調「工欲善其事，必先利其器」，除了目前已配置的止戈盾甲包與手套外，也應添購適合狹窄車廂使用的臂盾，確保員警在保護民眾時能兼顧執勤安全。

廣告 廣告

248260114a03

在應變效率與通訊補強方面，陳乃瑜嚴格要求解決雙北捷運系統內的無線電通訊盲區，落實「通訊零死角，救援不延遲」。市議員山田摩衣也表示，警力必須像消防隊一樣「秒秒必爭」，未來應加強新北、台北與桃園3大捷運系統公司及警察機關間的橫向聯繫，讓案件通報與跨區調度能夠更即時且有效率。

關於人力運用與空間規劃，市議員黃淑君認為，未來如何落實合理分工、提升站體內單位的橫向聯絡是重要工作；陳乃瑜也主張捷警隊應回歸治安與應變專業，而非淪為巡邏或行政人力。此外，位在捷運十四張站的廳舍同時設有非營利幼兒園，陳乃瑜說明這不只能照顧警務人員子女，也同步開放給新店在地孩子，成功爭取多元公共空間。

面對日益成長的通勤流量，山田摩衣以板橋地區為例，板南線尖峰時段每小時進出達3.6萬人次，環狀線每日運量也已突破7萬人次。多名議員共同承諾，未來會持續關注各捷運站的站體安全與月台秩序，要求相關單位將「快速反應」落實在每個環節，讓市民每天通勤、上學與回家的路都能絕對安心。

照片來源：新北市議員山田摩衣、陳乃瑜臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北42天查獲832件毒駕 侯友宜要求警政單位全力投入查緝

新北城鄉局成立塭仔圳社宅廉政平台 強化工程風險控管

【文章轉載請註明出處】