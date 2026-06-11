新北捷運三鶯線將通車！侯友宜找女星雷嘉汭代言 6分鐘帶你看完全路線

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者陳韋帆／新北報導

新北捷運三鶯線通車進入最後倒數！繼6月7日順利完成履勘後，等中央核發營運許可即可正式通車。新北市政府今(11)日舉辦「三鶯線形象影片發布記者會」，新北市府找到新生代實力派演員雷嘉汭擔任形象代言人，公開「三鶯捷奏」6分鐘影片，帶大家看完三鶯線全線。侯友宜表示，「三鶯線通車後，新北捷運營運里程將突破100公里，全台最長，而萬大中和線也將於明年通車，大幅縮短民眾通勤時間。」

雷嘉汭在拍攝「三鶯捷奏」影片期間實地走訪土城、三峽及鶯歌，深刻感受到在地活力，認為三鶯線是一條串聯城市故事與生活情感的重要路徑。

廣告 廣告

雷嘉汭表示，她本來就喜歡去鶯歌老街走走逛逛，未來捷運通車後交通就更便利了。（圖／新北捷運局提供）

雷嘉汭表示，「我自己本身就喜歡到鶯歌老街走走逛逛，以後搭捷運去逛老街、體驗在地特色就更方便了。」新北捷運局補充，希望透過形象影片發布讓更多市民共同迎接通車的重要時刻。」

侯友宜表示，自上任以來，環狀線、淡海線及安坑線陸續通車營運，如今三鶯線即將加入服務，讓新北捷運營運里程突破100公里、總里程全國第一。明年萬大中和線也將接續完工通車，新北正逐步邁入國際大城市。三鶯線通車後可縮短三鶯地區往返台北約20分鐘的通勤時間，提供市民更安全、舒適及便捷的綠色運輸服務，逐步實現北接基隆、中接台北、南接桃園的「七線齊發」願景。

新北捷運局長李政安說明，三鶯線沿線蘊藏豐富人文歷史與特色景觀，影片以城市節奏與生活故事為主軸。當頂埔站三鶯線專屬的到站音樂響起，即啟動民眾的搭乘日常；台北大學站展現大學生的青春洋溢，並透過全台唯一捷運仿古橋梁、新舊串聯，象徵三鶯地區歷史文化的根與未來成長的芽；陶瓷老街站則由陶藝青年透過作品展現捷運多元便利，鶯歌車站則描繪出城市的日常序曲。

更多三立新聞網報導

獨家／新莊天空垃圾山！80人10小時清運8台車 老里長心聲：無法再一次

獨家／新莊人走過中正路當心！「天空垃圾山」隨時崩 市府罰4次也不怕

最低4500元入住！新北2座「全新社宅」招租 265戶房型、租金一次看

父親遺產賣了好分錢！這一步竟埋下「鬩牆」導火線 專家揭正確分產方式

