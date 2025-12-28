新北捷運主管疑霸凌 員工被迫「掛狗牌」示眾

員工犯錯被迫掛「犯錯原因說明牌」拍照，新北捷運公司啟動調查，強調對職場霸凌零容忍。（圖／TVBS）

新北捷運公司，疑似發生職場霸凌！有員工向民代陳情，同仁因業務疏失，被主管要求，在胸前配掛「犯錯原因說明牌」，並在掛好後拍照，張貼在工作群組供同仁觀看。對此，新北市捷運局表示，對於任何職場不當侵害，都採取零容忍立場，雖然還沒收到申訴，仍主動立案調查。

胸口掛著一張 Q版名牌，但是上面寫的 不是人名，而是 人力沒PO，仔細看 這右上角口袋，就繡著 四個字「新北捷運」。而且，同樣被這樣對待的，還不只一人，有民代接獲陳情，新北捷運公司主管，疑似職場霸凌，要求下屬在業務疏失後，配戴「犯錯原因說明牌」，並拍攝、貼在工作群組，讓所有同事都看看。

新北市議員鄭宇恩：「新北捷運公司有員工看不下去，出面向我們爆料，猶如吊狗牌的方式 吊在脖子上，拍照上傳群組，我想這不是管理也不是教育，是活生生的職場霸凌。」爆料的員工也指出，這位主管，整天都在群組標記，要求同仁隨時回報說明，讓員工承受莫大壓力，影響身心，更可能讓公司，整體安全、營運品質都降低。

新北市議員鄭宇恩：「嚴正地要求新北市捷運公司，應該要立刻停止這樣子霸凌式的管理，而總經理也應該出面向全體員工道歉。」對此，新北捷運公司則表示，任何職場不當侵害，一向採取零容忍立場，雖然還沒收到正式申訴，仍主動立案 並啟動獨立調查，若查有失當或霸凌行為，將依法嚴懲 維護員工權益。

