新北捷運再傳捷報 土城樹林線樹林段首梁吊裝成功

【記者葉柏成／新北報導】新北市重大交通建設再傳捷報！新北捷運土城樹林線CQ890標（樹林段）工程今（12）日凌晨順利完成首跨預鑄U型梁吊裝作業，長27公尺、重達146噸的巨型梁體，在大型吊車穩健操作下精準就位，象徵工程正式挺進「上部結構」施工階段。捷運局長李政安深夜親赴工區坐鎮指揮，緊盯吊裝流程，並於完工後慰勞通宵作業的施工團隊，感謝工程人員的辛勞與市民的體諒支持。

李政安表示，預鑄U型梁自新莊預鑄梁廠出發，經專車運輸穿越市區道路抵達樹林大安路工區，沿途交通維持與安全管控環環相扣。吊裝作業更是一場精密協作的考驗，需仰賴吊車操作手、現場指揮人員與測量團隊高度默契配合，才能在有限時間內完成高難度定位。首跨預鑄梁成功吊裝，不僅是工程的重要里程碑，也代表土城樹林線建設正式進入上部結構施工期。

廣告 廣告

《圖說》捷運土樹線進入上部結構施工。〈捷運局提供〉

他指出，為將交通衝擊降至最低，工程單位採夜間施工，自晚間10時封閉部分道路起，至翌日清晨6時前恢復通行，僅有8小時黃金作業時間。期間必須完成風速量測、「一機三證」查驗、吊車設備安全檢查及現場警戒布設等前置程序，確認萬無一失後，才能展開梁體吊掛。李政安指出，吊裝過程分秒必爭，凌晨天色微亮前必須完成復舊與清場，確保市民通勤順暢；單一夜間最多可吊裝6支梁體，每一次升空都象徵捷運建設向前邁進一步。

李政安特別感謝周邊居民，他說，夜間施工難免帶來噪音與交通不便，市府事前加強溝通與公告，並採取減噪措施與分段封路方式，盼將影響降至最低。居民的理解與配合，是工程得以順利推進的重要力量。

《圖說》李政安局長緊盯吊裝情形。〈捷運局提供〉

李政安指出，CQ890標樹林段全長6.6公里，採全線高架設計，規畫8座車站，共需架設202支預鑄U型梁。路線自板橋區溪城路起，行經樹林區中華路、八德街、大安路、中正路，延伸至桃園市龜山區萬壽路一段及新莊區中正路，橫跨新北市板橋、樹林、新莊三區及桃園市龜山區，工程範圍廣泛。期間除需跨越台鐵軌道，亦須穿越高鐵高架橋下方施工，協調與施工難度均高，對結構設計與安全管理都是一大挑戰。

他進一步表示，直線段採預鑄U型梁工法，可縮短工期並提升品質穩定度；轉彎段及長跨距區段則依結構條件採場鑄梁或鋼構梁施作，以確保整體結構安全。目前樹林段基樁工程已完成約40%，墩柱完成約25%，各項工程依計畫穩健推進，目標朝2031年完工通車邁進。

《圖說》土城樹林線第一跨預鑄梁成功吊裝。〈捷運局提供〉

李政安指出，土城樹林線未來完工後，將串聯土城線既有路網，強化新北西南區與桃園龜山地區交通聯繫，提供市民更安全、便捷的通勤選擇。市府表示，將持續嚴守施工安全與品質，兼顧交通維持與環境保護，讓重大建設在穩健中加速推動，為城市發展注入新動能。