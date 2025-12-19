新北捷運土城樹林線土城高架段開工 拚2031年通車

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北捷運土城樹林線區段標CQ880B（土城高架段）今天開工，朝2031年通車目標推進。市府表示，屆時將串聯萬大中和線，並可由新莊、迴龍直達中正紀念堂，節省約20分鐘通勤時間。

捷運土城樹林線貫通全線的關鍵工程標CQ880B（土城高架段）今天開工，工務進度邁入新階段。市長侯友宜致詞時，感謝中央與地方合作推動交通建設，尤其，民進黨立委蘇巧慧在決標前夕，積極和中央溝通與核定財務修正計畫，才能讓本案順利決標；否則，將來工程經費會愈來愈高。

蘇巧慧表示，在國會多次質詢、會勘，努力推動土城樹林捷運，也成功爭取行政院核定總經費555億元的計畫。因物料上漲，今年10月總質詢時也當面要求行政院應加速核定財務修正計畫，獲院長卓榮泰承諾，並於10月底通過，終於今天可順利動工。

她說，中央與地方一條心，才能讓新北交通越來越便利，未來也會持續緊盯工程進度。

新北捷運工程局主任秘書涂貫迪簡報時表示，CQ880B土城高架段全長約3.82公里，設置3座車站，為全線銜接的重要節點，東接CQ880A土城地下段、經過土城市區（金城路、明德路附近），西側延伸至板橋溪城路LG14車站與樹林高架段銜接。

涂貫迪說，土城樹林線興建工程今年4月回歸市府統籌後順利決標。未來通車後，可轉乘板南線、中和新蘆線、桃園棕線與萬大中和線，從新莊、迴龍往中正紀念堂，縮短通勤時間約20分鐘。

國民黨籍新北市議員江怡臻表示，這幾年營建成本飆升，缺工也非常嚴重，樂見動土。完工後，民眾未來往北、往南都更便利。施工期間難免衝擊交通，她會監督施工團隊，以安全及品質至上。

捷運局表示，土城樹林線CQ880B土城高架段，第3次由台北市政府捷運工程局以新台幣118.78億元預算招標，因無廠商投標而流標；新北接棒後，歷經3次招標與修正財務計畫，今年10月28日由皇昌營造公司得標，決標金額為159.9億元。（編輯：李錫璋）1141219