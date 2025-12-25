新北捷運廣告收入 年減800萬

新北捷運公司「大車站計畫」嘗試增加零售業務及業外收入，今年廣告收入約8800萬元，比去年減少800萬元。國民黨議員黃心華表示，新北捷運缺少行銷專才，應成立專職、專責的行銷單位；民進黨議員陳乃瑜建議，可在場站加設販賣機，販售捷運、輕軌周邊商品。新北捷運公司說明，受到房地產不景氣影響，墩柱廣告減少，正評估設置專責行銷團隊。

新北捷運公司目前經營環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌3條路線，明年再加入捷運三鶯線。新北捷運推動「大車站計畫」，導入站內超商、無人商店、智慧包裹櫃，提供購物、餐飲、物流取貨等服務，將捷運站轉型為結合零售、生活服務的「智慧生活站」。

黃心華指出，隨著捷運路線及場站增加，今年廣告收入為8800萬元，相較去年9600萬元，減少達800萬元。新北捷運應考慮成立專職、專責的單位負責行銷，若再由平日已忙於行政、站務、票務的站務人員兼任行銷工作，不僅過於勞累，也可能無法符合現今競爭激烈的市場行銷要求。

陳乃瑜建議，可借鏡高鐵站設無人商店及販賣機，販售便利商店的零食餅乾，另可販售安坑輕軌金色列車、淡海輕軌藍白列車等周邊商品，以掀起鐵道迷「追輕軌潮」、「追新北捷運潮」。或可與觀旅局合作，每年5至7月碧潭水舞季期間，以燈箱廣告行銷及曝光碧潭水舞季活動，如此能增加業外收入，還能達到互利互惠效果。

新北捷運公司總經理吳國濟說明，廣告收入下滑的主因是墩柱廣告減少，3條路線都有墩柱廣告，但受到整體房地產景氣影響，今年的執行狀況不如預期，導致廣告收入減少。由於業外和商業發展擴大，董事會已評估成立專責專業的單位，但仍需配合市場成熟度與引進人才。

至於販售周邊商品，吳國濟說，將參考高鐵、日本無人販賣商店的成功案例，先在部分站點設置無人販賣機，將此模式推廣到環狀線、淡海和安坑輕軌沿線，未來商業開發、商業發展的部分將是新北捷運公司的重點項目。