新北捷運擴招 起薪上看75K

捷運三鶯線預計民國115年3月通車，因應三鶯線、環狀線及輕軌系統營運需求，新北大眾捷運公司近日擴大招募人才，釋出108個各類軌道專業職缺，涵蓋運務、維修、營運規畫及產業策略研究等多元領域，其中產業策略研究員起薪落在6萬元至7.5萬元之間，報名自即日起至12月14日晚上12時截止。

新北捷運公司表示，招募最受矚目的亮點職缺為「產業策略研究員」，主要負責擬定公司產業策略、資源整合及推動AI應用暨數位轉型。該職務需具理工、交通運輸、管理及資工等科系碩士學歷，或具備相關經驗的大學畢業生，試用期滿後，起薪約6萬元至7.5萬元。

新北捷運公司說，期盼延攬具備人工智慧、數據分析與策略規畫能力的優秀人才，將有機會參與捷運智慧化推動工作，加速捷運系統智慧化發展。配合三鶯線全線無人駕駛系統的特性，開出「系統控制專員」職缺，負責行車監控、電力調度及異常事件處理。該職務要求理工或交通運輸相關研究所碩士學歷，通過試用期考核後，每月薪資約6萬2000元。

此外，工安類（職業安全衛生）資深工程員、副管理師工作內容為擬訂、規畫及推動職業安全衛生管理相關工作，至少需大學學歷，但須具3年以上相關工作，以及具職業安全管理師或職業衛生管理師資格，月薪5.3萬至6.8萬元。

新北捷運公司補充，本次亦招募車輛、電子、軌道、土建等維修類技術員及輕軌司機員等第一線技術專才，技術員與司機員試用期滿後，薪資分別約為4萬零700元及3萬9700元，並且提供完整的專業教育訓練。