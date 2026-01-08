新北捷運攜陽明交大啟動AI軌道革命

新北捷運公司攜手陽明交大簽署「建立長期產學合作關係協議書」，啟動AI軌道革命 。 （新北捷運公司提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

為應對軌道產業數位轉型趨勢，新北捷運公司八日與國立陽明交通大學簽署「建立長期產學合作關係協議書」；在新北市副市長陳純敬與陽明交通大學校長林奇宏的共同見證下，由新北捷運公司董事長林祐賢與陽明交大管理學院院長邱裕鈞代表雙方完成簽署，宣示將以「算力即是運力」為核心願景，導入ＡＩ數據決策大腦，落實營運精準預判與人才培育。

陳純敬致詞表示，新北捷運致力於落實創新的捷運營運模式「Metro Model」核心精神，建構智慧永續運輸系統，在ＡＩ浪潮下「算力即是運力」不僅是口號，更是營運質變的關鍵。強調捷運不應只是交通工具，更應是智慧城市的神經系統；盼透過與陽明交大強強聯手，展開學術交流，導入「資料思維」，轉型為結合數據分析與ＡＩ輔助的智慧決策的精準運輸服務。

新北捷運公司董事長林祐賢（右二）與陽明交大管理學院院長邱裕鈞（左二）代表雙方完成「建立長期產學合作關係協議書」簽署 。（新北捷運公司提供）

新北捷運公司董事長林祐賢指出，這次與陽明交大合作將打破大眾對軌道產業的傳統印象，雙方將針對「捷運營運與管理」實務議題進行對接，重點合作範疇包括ＡＩ預測性維修、動態營運決策支持系統、創新服務模式等三大面向展開深度合作，期盼透過學術端的研發能量注入，讓新北捷運從傳統的運載服務，升級為數據驅動的智慧科技公司。

陽明交大管理學院院長邱裕鈞表示，這次ＭＯＵ亦訂定了具體的「人才培育路徑」，將與新北捷運公司共同規劃「捷運系統學程」，透過學程讓學生產生興趣及成就，整合軌道工程與營運管理課程，並邀請業界導師協同授課，縮短學用落差。

邱裕鈞表示，雙方亦將推動「工作型」與「研究型」雙軌實習計畫，讓學生除寒暑假實習外，也可參與捷運公司提出的實務研究主題（如ＡＩ導 入、營運效率提升）。表現優異之實習生，將視公司需求專案提供轉任正職機會，以為台灣軌道產業儲備具備「技術、管理、資料思維」的新世代複合型人才。