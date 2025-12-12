新北捷運日運量逼近10萬大關 最高成長幅度達三成創歷史新高 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北捷運環狀線自民國113年4月受地震影響，同年12月12日復駛，至今全面恢復行駛屆滿一週年。在這個重要的時刻，新北捷運公司今（12）日宣布喜訊，全路網運量不只「復原」，更全面「創新高」！根據最新統計數據，環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌三線合計平均日運量已達96,784 人次，不僅超越地震前水準，更大幅突破公司成立以來的歷史紀錄，強勢邁向「日運量10萬」大關。新北捷運公司指出，這一年來積極推動「策略性運量提升計畫」，透過班距優化、精準行銷與路網整合，成功發揮綜效，藉由運量顯著提升強化公司財務結構，朝永續經營邁進。

運量提升策略奏效!新北捷運日軍運量逼近10萬大關。(圖/新北捷運公司提供)

回首113年0403地震，新北捷運公司第一時間啟動緊急應變機制，擬定局部運轉與接駁策略，將衝擊降至最低；隨後由捷運工程局主導修復工程，捷運公司維修同仁亦不畏辛勞，日夜協助檢測與測試，確保系統安全重啟。在硬體復原的基礎上，新北捷運公司更主動出擊，自今年8月1日起啟動「營運優化」，將尖峰班距壓縮至4分50秒，離峰班距大幅縮短25%，並首創「公告時刻表」模式。策略奏效下，環狀線12月（截至11日）平均日運量已達71,688 人次，遠超地震前（113年初）的6.2萬人次，成長幅度達15.5%；若與一年前剛恢復全線通車時相比，成長更超過 22%，展現強勁的V型反轉，創下通車以來新高紀錄。

新北捷運公司積極推動「策略性運量提升計畫」，透過班距優化、精準行銷與路網整合，成功將潛在客源轉化為穩定運量。(圖/新北捷運公司提供)

安坑輕軌則展現了精準行銷的爆發力。配合環狀線班距加密，安坑輕軌同步優化轉乘接駁，並於9月推出「150元安坑小資卡」，以親民價格鼓勵在地居民與學生養成使用綠色運具的習慣。此舉成功吸引大量通勤族，數據顯示，小資卡推出首月（9月），安坑輕軌日均運量即從前月的4,906人次跳升至5,892人次，單月成長達20%。至本月（12月），日均運量更進一步站穩7,006人次，較震前水準大幅成長約 32.7%，成功將潛在客源轉化為穩定運量，顯著挹注票箱收入。

淡海輕軌在路網效應與觀光休閒需求的雙重帶動下，運量亦呈現穩定上升趨勢。從今年初（1月）的日均1.4萬人次，一路攀升至本月的18,090人次，年內成長幅度達 24%。淡海輕軌的穩健成長，證明了輕軌系統已深度融入淡水地區居民的生活，成為不可或缺的交通骨幹。

新北捷運公司特別感謝新北市政府及各相關局處的全力支持。在震後復原的艱困期間，除了捷運工程局主導高難度的修復工程外，交通局亦在交通維持計畫、接駁疏運調度及路網轉乘政策上提供多方協助。正是市府團隊的跨局處通力合作與資源挹注，讓公司能無後顧之憂地專注於營運優化，進而成就今日運量創高的里程碑。