新北捷運爆職場霸凌！ 員工配戴「狗吊牌」羞辱 公司啟動調查

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北捷運公司爆職場霸凌爭議，新北市議員鄭宇恩接獲內部爆料指出，有員工因業務疏失遭主管要求配戴寫有犯錯原因的「狗吊牌」，並拍照張貼於工作群組公開示眾，形同羞辱式管理。她痛批，這不僅是對員工人格的踐踏，更凸顯新北捷管理制度失能，除要求公司總經理道歉，勞工局應介入調查、追究到底。對此，新北捷運公司回應，將主動立案並啟動調查機制，如屬實將依規嚴懲。

鄭宇恩接獲民眾爆料指出，淡海輕軌車輛課一名新進同仁因未能在指定時間，於群組張貼工作相關資訊，便遭車輛課襄理要求在胸前掛上說明犯錯原因的吊牌，寫著「人力沒有PO」等字樣，還要求拍照張貼於工作群組，讓所有同仁公開觀看。除此之外，過去也曾被同仁反映，在工作場所飼養貓隻，要求同事協助照顧，但部分資深同仁於上班時間看貓、玩貓，卻未見管理或約束，與新人遭公開羞辱形成強烈對比，令人質疑是否存在差別待遇與選擇性管理；另也長期在通訊軟體群組以密集訊息進行言語貶低與精神轟炸，已構成言語暴力。

鄭宇恩補充，過去新北捷即屢傳員工反映津貼明細與薪資單遲發問題。新北捷資本額高達30億元，卻至今仍以Excel與人工方式計算工時與薪資，制度不透明、流程不系統，最終讓基層承擔管理失能的後果。此外，員工實際打卡時間超過下班時段卻無法申請加班，上班後幾乎沒有足夠時間完成必要的車輛巡檢，就必須立即上線執勤。

鄭宇恩痛批，處理方式不應以公開羞辱、貼標籤作為管理手段，這不是教育，而是赤裸裸的霸凌，嚴重傷害員工身心健康，也反映新北捷自上而下缺乏基本的勞權與職安觀念。她要求勞工局再次介入調查，釐清責任，新北捷總經理也應為管理不當向全體員工道歉。

新北捷運公司表示，雖目前內部尚未接獲同仁申訴，但公司將主動立案並啟動調查機制。於「審慎查明、嚴正處理」原則，積極釐清事實。如確有管理失當或霸凌情事，定將依規嚴懲，以捍衛同仁權益並落實友善職場承諾。

針對薪資遲發質疑，新北捷運公司說，薪資採「預發制」，於月初先行發放，並無遲發情形；差勤管理早已導入自動化系統，司機員實際駕駛工時均依法控管，並確保充足休息時間，相關排班細節也將持續優化，以降低同仁作業負荷。

