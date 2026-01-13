新北捷運警察隊成立 侯友宜支持違反慣性定律就盤查

（記者陳志仁／新北報導）為強化捷運沿線治安與市民乘車安全，新北市政府今（115）年1月1日正式成立「新北市政府警察局捷運警察隊」，並於今（13）日舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮；警界出身的新北市長侯友宜表示，隨著捷運路網不斷擴張，專責警力必須同步到位，保障民眾安心搭乘。

圖／新北市長侯友宜授予新北市政府警察局捷運警察隊隊長廖國安印信。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜指出，新北捷運系統的建設密集，包括環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌已完成，三鶯線今年也將通車，因此捷運警察隊編制需隨路網的擴張逐步到位，目前已成立淡海分隊、安環分隊，並配合三鶯線通車成立三鶯分隊外，未來汐東、土樹、五泰分隊也將陸續設立，以確保捷運沿線安全無虞。

圖／捷運警察隊成立後，將加強巡邏密度與治安反應的速度。（新北市政府警察局提供）

侯友宜指示捷運警察隊，主動積極、預防犯罪，在臨檢盤查上，鼓勵主動出擊，過去大家可能怕擾民、怕被投訴，但警察巡邏時像個「標兵」站在那裡，或只會巡邏走過，歹徒根本不怕你；如果看到違反常理、神色異常的人事物，也就是所謂違反慣性定律的情況，「該盤查就要盤查，我絕對支持各位行使職權。」

侯友宜強調，捷運安全非單一單位的責任，捷運警察需與派出所、分局及保安警力密切合作，並與臺北市、桃園市建立通報機制；他要求警察隊持續進行實戰演練與整備工作，提升各種狀況的應變能力與危機意識，確保突發事件能迅速處理，傷害降到最低。

新北市政府警察局補充，捷運警察隊成立後，將加強巡邏密度與治安反應的速度，包括強化犯罪預防、不法蒐證、性騷擾防制、婦幼安全及突發事故的處理等；此外，完備的訓練不可或缺，隨時保持危機意識，做好萬全準備，確保第一線員警遇到狀況能迅速判斷、迅速處置，將傷害減至最低，弭禍於無形。

