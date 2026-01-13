新北捷運警察隊成立 侯友宜：捷運建設與安全警力同步到位

為強化捷運系統治安維護，新北市政府於今（115）年1月1日正式成立「新北市政府警察局捷運警察隊」。（圖／取自新北市政府網站）

為強化捷運系統治安維護，新北市政府於今（115）年1月1日正式成立「新北市政府警察局捷運警察隊」，並於今（13）日舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮。新北市長侯友宜指出，新北市是全國捷運建設最密集的城市，除環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌外，三鶯線也將在今年通車，因應捷運建設擴展，守護治安的專責警力也必須同步到位，讓民眾能夠安心搭乘。

侯友宜表示，目前捷運警察隊已成立淡海分隊與安環分隊，並配合三鶯線通車成立三鶯分隊；未來汐東、土樹、五泰等路線也都會陸續設立分隊，讓捷運警察隊編制隨著捷運路網擴張逐步到位，使捷運成為市民安心使用的公共運輸系統。

侯友宜強調，捷運安全不只是單一單位的責任，捷運警察除了站在第一線守護市民乘車安全，也必須與派出所、分局及保安警力密切合作，同時與臺北市、桃園市建立通報機制。

侯友宜也要求捷運警察隊持續進行實戰演練與整備工作，提升各種狀況的應變能力與危機意識，全面守護市民乘車安全。

警察局補充，捷運警察隊成立後，將提升捷運沿線巡邏密度與治安反應速度，重點強化犯罪預防、不法蒐證、性騷擾防制、婦幼安全及突發事故處理等，未來將持續強化警力配置與跨單位合作，讓新北市整體公共運輸安全全面落實。

