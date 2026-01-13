新北捷運警察隊成軍 上百警力維護捷運及輕軌安全

cnews204260113a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府為強化捷運系統治安維護與公共運輸安全，今年1月1日成立新北市警察局捷運警察隊後，今（13）日舉行揭牌暨新任隊長布達典禮。立法委員羅明才、新北市議會議長蔣根煌、副議長陳鴻源、市警察局局長方仰寧等，也都到場觀禮。市長侯友宜表示，為因應新北市「三環六線」捷運系統建設規劃，依據大眾捷運法第40 條規定，成立捷運警察隊，核定編制員額240 人，預算員額94 人，現有員額67人。將專責執行防護大眾捷運系統路線、維持場、站及行車秩序，保障旅客安全等。

侯友宜表示，隨著淡海輕軌、環狀線及安坑輕軌陸續通車，已陸續成立淡海及安環2個捷運警察分隊，現在捷運警察隊也正式成立，將投入上百名警力，加強維護捷運及輕軌的安全。預計在今年三鶯線通車時，一併成立三鶯分隊，後續配合各捷運線工程進度，將再陸續成立汐東、土樹及五泰等3個分隊，全力做好安全維護工作。

新北市捷運警察隊強調，維護市民乘車安全的工作，不容有一絲閃失。除了例行的安全維護勤務外，也與台北市及桃園市捷運警察隊及相關單位，建立通報機制，遇有任何狀況，可即時聯繫互相支援，達成全面性的捷運治安防護網。此外，完備的訓練，亦同樣不可或缺，而且須持續結合相關單位，定期聯合演練各種突發或攻擊狀況，隨時保持危機意識，做好萬全準備，確保第一線員警遇到狀況，能迅速判斷、迅速處置，將傷害減至最低。

cnews204260113a06

侯友宜表示，捷運警察隊的運作，一直是大家高度重視的焦點。首任隊長的角色至關重要，不僅承載著市民的深切期望，更肩負著未來的治安重任。新任隊長廖國安，警大70期畢業，資歷完整而且表現優異，過去歷任交通大隊事故處理組長、刑大肅竊組長、汐止偵查隊長及刑大副大隊長，深受各級長官肯定，絕對能勝任這個職位。

侯友宜表示，面對治安挑戰，警察必須打群體戰。要求所屬警察在單一事件發生時，必須精準掌控到達現場的時間。不僅要追求快，更要追求戰術完整性。光靠捷警隊現有的90名警力，無法單獨應付所有突發狀況，必須建立完整的3層作戰模式，第一線捷警負責在第一時間將傷害降到最低，第二線支援警力，必須迅速穩住局勢，第三線則要做好攔截圍捕工作。

侯友宜也提醒，捷警隊就是要主動積極，預防犯罪。犯罪是會模仿跟擴散的，預防勝於治療，仰賴捷警隊員精準的判斷力。從網路巡邏到現場執勤，要透過觀察服裝、神情、交談，第一時間判斷是否有違禁品或異常徵候。在臨檢盤查上，鼓勵主動出擊。不要怕擾民、怕被投訴，如果警察巡邏時像個「標兵」，或是只會巡邏走過，歹徒根本不怕你。只要態度客氣、程序完備，絕對支持警察行使職權。

cnews204260113a05

