新北捷運警察隊揭牌 侯友宜盼積極盤查嚇阻犯罪

（中央社記者曹亞沿新北13日電）新北市捷運警察隊今天揭牌成立，由前市刑大副大隊長廖國安出任首任捷警隊長。市長侯友宜籲捷警隊同仁主動出擊，只要發現異常人事物，應積極盤查預防嚇阻犯罪，不要怕事怕擾民。

新北市今天舉行捷運警察隊成立揭牌暨新任隊長布達典禮，市長侯友宜致詞表示，新北已成立淡海、安環2個捷運警察分隊，捷運警察隊正式成立後將投入上百警力加強維護安全，預計今年三鶯線通車時一併成立三鶯分隊，後續將再陸續成立汐東、土樹及五泰等3個分隊，每分隊編制近20人，讓市民搭車時免於恐懼。

侯友宜介紹，首任捷警隊長廖國安警大70期畢業，曾擔任交通大隊事故處理組長、刑大肅竊組長、汐止偵查隊長及刑大副大隊長，資歷豐富深受各級長官肯定。

侯友宜說，捷運警察隊的重要性絕對不亞於保安警察大隊，當突發事件發生時，每秒都關係到民眾生命，因此他要求同仁不只分秒必爭，須秒秒必爭，從接獲通報到抵達現場的時間都須精準掌控。同時也要建立完整的3層作戰模式，第一線捷警負責第一時間將傷害降到最低，第二線支援警力須迅速穩住局勢，第三線則要做好攔截圍捕。

侯友宜也呼籲，捷警隊同仁主動積極臨檢盤查，過去大家都會避免擾民，但現在要轉變這觀念，透過觀察服裝、神情、交談判斷是否有違禁品或異常狀況，不要怕事或擔心被投訴，看到違反常理、神色異常的人事物，該盤查就盤查。只要態度客氣，非惡意刁難，絕對支持警方行使職權，「沒事如果不預防，往往就會變成大事」，落實這些細節預防嚇阻犯罪，新北一定會更安定。

廖國安說，日前北車隨機傷人案發生後，新北馬上就進行演練，捷運警察隊成立後也和台北捷運、桃園捷運建立跨域聯繫互相支援，同時與站務及保全人員緊密結合，建構全面性捷運治安防護網。

新北市107年、114年成立淡海捷運分隊及安環捷運分隊，今年1月1日成立捷運警察隊，核定編制員額240人，預算員額94人，現有員額67人，負責防護捷運路線、維持場站及行車秩序，保障旅客安全等任務。（編輯：龍柏安）1150113