新北捷運警察隊正式成立 侯友宜：警員「秒秒必爭」守護乘車安全

新北市政府為強化捷運系統治安維護與公共運輸安全，於今（115）年1月1日成立「新北市政府警察局捷運警察隊」，並於今（13）日正式舉行成立揭牌暨新任隊長布達典禮。市長侯友宜在典禮中要求所有警員「秒秒必爭」趕抵現場，在第一時間將傷害降到最低，並主動、積極執行臨檢盤查，以達到嚇阻犯罪的效果。

侯友宜致詞時表示，自上任以來，已完成環狀線、安坑輕軌及淡海輕軌通車，後續三鶯線、萬大中和樹林線、五泰輕軌及汐東線等路線也將陸續到位。面對日益提升的治安挑戰，他強調，救災救護不僅要分秒必爭，更要做到「秒秒必爭」，因為每一秒都攸關市民生命與安全。同時也要求警察同仁，在單一事件發生時，不僅要精準掌控現場時效，更要兼顧整體戰術的完整性。

侯友宜指出，目前新北捷運警察隊已設有安環分隊、淡海分隊，以及即將成立的三鶯分隊，未來汐東分隊、土樹分隊及五泰分隊也將陸續到位。捷運警察除須在第一線守護市民搭乘捷運的安全外，也必須與轄區派出所、分局、保安警力密切合作，並與桃園市、臺北市警力並肩作戰。他表示，現階段捷運警察僅約90人，只能在第一時間將傷害降到最低，隨後由第二線警力穩定現場、第三線警力完成攔截圍捕，形成完整防護網。

新北市警察局表示，因應新北市「三環六線」捷運系統建設規劃，警察局依《大眾捷運法》第40條規定，於115年1月1日正式成立捷運警察隊，核定編制員額為240人，預算員額94人，目前實際員額為67人，專責執行大眾捷運系統路線防護、維持場站及行車秩序，並保障旅客搭乘安全等任務。

