新北捷運跨年夜營運42小時不打烊 跨界聯防強化維安

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】為迎接即將到來的「閃耀新北 1314 跨河煙火」跨年活動，預期將湧現大量人潮，新北捷運公司12月25日宣布，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線將自12月31日起連續營運42小時不打烊。除了強化運能調度外，針對近期社會治安事件，新北捷運公司亦於25日凌晨在大坪林站完成「114年度環狀線多重災害模擬演練」，展現維護大眾運輸安全的決心。

「閃耀新北 1314 跨河煙火」跨年活動，預期將湧現大量人潮。（圖/新北捷運公司提供）

新北捷運公司表示，為配合跨年煙火施放及散場疏運，淡海輕軌將於12月31日採取分階段營運模式調整，下午15時至17時，將加發藍海線班次以提升前往漁人碼頭之運能；下午17時至晚間23時之重點疏運時段，濱海沙崙站 (V09) 至 崁頂站 (V11) 區間改以公車接駁服務，以利列車調度使用，接駁車班距約5至8分鐘。進入跨年深夜至元旦清晨（00:00-06:00），淡海輕軌全線與安坑輕軌均維持30分鐘一班車；環狀線亦配合通宵運行，深夜 23 時至 01 時班距約 12 分鐘，01時至06時班距約15分鐘，確保參與跨年活動的民眾能順利返程。

除了運能調度，針對大眾運輸系統的安全防護，新北捷運公司於25日凌晨在大坪林站完成「114 年度環狀線多重災害模擬演練」。本次演練模擬列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈之極端危安情境。演練重點在於驗證行控中心緊急應變機制、警消單位的迅速支援，以及「旅客互助自主防衛」的落實，測試在第一時間運用車廂內配備的「盾甲包」、「防割手套」及「滅火器」進行防衛，成功爭取避難時間。

新北捷運公司強調，透過與警察局新店分局、交通警察大隊、消防局及台北捷運公司等單位的跨界聯防，築起堅實的安全防護網，不容許任何破壞行車安全的行為。（圖/新北捷運公司提供）

新北捷運公司提醒，跨年期間人潮眾多，請旅客搭乘時留意周遭狀況，若發現異常人事物，請立即使用車廂對講機通報或通知站務人員。新北捷運將持續以嚴謹的態度與完善的準備，提供旅客安心、安全的乘車環境。

如需更多營運資訊，歡迎洽詢新北捷運公司客服專線：(02)2805-9877，或至官網查詢：https://www.ntmetro.com.tw/。