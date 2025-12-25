新北捷運跨年連營42小時 多重災害模擬演練 盾甲包、防割手套齊上陣

新北捷運公司25日凌晨在大坪林站完成「環狀線多重災害模擬演練」，演練重點在於驗證行控中心緊急應變機制、警消迅速支援，以及落實旅客互助自主防衛。（圖／新北捷運公司）

「閃耀新北1314跨河煙火」跨年活動即將登場，預期湧現大量人潮，新北捷運公司宣布，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線自12月31日起連續營運42小時不打烊。除了強化運能調度外，針對近期社會治安事件，25日凌晨在大坪林站完成「環狀線多重災害模擬演練」，演練重點在於驗證行控中心緊急應變機制、警消迅速支援，以及落實旅客互助自主防衛。

新北捷運公司表示，為配合跨年煙火施放及散場疏運，淡海輕軌將於12月31 日採取分階段營運模式調整，下午3時至5時，加發藍海線班次，提升前往漁人碼頭運能；下午5時至晚間11時重點疏運時段，濱海沙崙站（V09）至崁頂站（V11）區間改以公車接駁服務，以利列車調度使用，接駁車班距約5至8分鐘。

跨年深夜至元旦清晨6時，淡海輕軌全線與安坑輕軌均維持30分鐘一班車；環狀線亦配合通宵運行，深夜11時至元旦凌晨1時，班距約12分鐘，凌晨1時至清晨6時，班距約15分鐘，確保參與跨年活動的民眾能順利返程。

針對大眾運輸系統的安全防護，新北捷運公司25日凌晨在大坪林站完成「114 年度環狀線多重災害模擬演練」。本次演練模擬列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈的極端危安情境，測試在第一時間運用車廂內配備的盾甲包、防割手套及滅火器防衛，成功爭取避難時間。

新北捷運公司強調，透過與新店警分局、交通警察大隊、消防局及台北捷運公司等單位的跨界聯防，築起堅實的安全防護網，不容許任何破壞行車安全的行為。

新北捷運公司提醒，跨年期間人潮眾多，請旅客搭乘時留意周遭狀況，若發現異常人事物，請立即使用車廂對講機通報或通知站務人員。新北捷運將持續以嚴謹的態度與完善的準備，提供旅客安心、安全的乘車環境。

