新北捷運驚傳霸凌！員工遭「掛狗牌」羞辱 竟還拍照傳群組公審

新北捷運公司傳出霸凌事件！民進黨議員鄭宇恩接獲民眾爆料。有員工因業務疏失，竟遭主管要求在胸前配戴「犯錯原因說明牌」，並拍攝照片張貼在工作群組，給所有同仁公開觀看。對此，新北捷運回應，對於職場不當侵害「零容忍」之最高標準，目前內部尚未接獲申訴，但已主動立案調查。

據民眾爆料，淡海輕軌車輛課近期有新進同仁未能在指定時間，於群組張貼工作相關資訊，便遭襄理要求在胸前掛上說明犯錯原因的吊牌，寫著「人力沒有PO」等字樣，還要求拍照張貼於工作群組。對此，鄭宇恩痛批，這種「公開羞辱、貼標籤」的作法，不是管理、不是教育，而是赤裸裸的霸凌與人格毀滅，凸顯新北捷從上而下都缺乏勞權與職安觀念，要求勞工局再次介入調查、追究到底。

鄭宇恩表示，過去新北捷頻有員工反映津貼明細及薪資單遲發，其作為資本額30億的大公司，每逢預算審查皆宣稱會推動薪資與工時制度系統化；但至今員工工作時數與薪津仍以Excel製表、人工計算，仍有員工抱怨遲發狀況一再發生。制度不透明、流程不系統，最終只會讓基層承擔管理失能的後果。

接著，鄭宇恩補充說明，這次事件並非單一個案，近期也持續有司機員反映，打卡時間明明超過下班時間，主管卻不給申請加班；上班後幾乎來不及完成必要的車輛巡檢就必須立刻上車；每天表定上班8小時卻要跑6趟次，導致休息時間不足、過勞風險升高。

最後，鄭宇恩強調，新北捷不應用羞辱取代管理、用壓迫取代制度，並要求立即停止任何公開羞辱式管理行為，全面檢討公司管理文化，總經理更因負起管理不當的責任，向全體員工道歉；市府也必須負起監督責任，督促新北捷完成工時與薪資制度系統化、建立透明可追蹤的申訴與通報機制，確實保障第一線員工休息與加班權益，避免過勞風險擴大，真正守住職場安全，也守住捷運行車安全。

對此，新北捷運回應，對職場不當侵害一向採取「零容忍」態度，目前內部尚未接獲正式申訴，但已主動立案並啟動獨立調查機制。將秉持「毋枉毋縱」原則，如確有管理失當或霸凌情事，必定依規嚴懲。

另針對薪資遲發爭議，新北捷運澄清，薪資採月初先發薪之「預發制」，根本不會有遲發情況；差勤管理也已導入自動化差勤系統，嚴格遵守《勞動基準法》及相關運轉規章；至於工時部分，司機員實際駕駛時間也均為法定範圍內，確保有充足休息時間。

