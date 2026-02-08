新北掃街拜票 蘇巧慧續推政見、黃國昌盼公開討論

（中央社記者王鴻國新北8日電）民進黨、民眾黨新北市長參選人蘇巧慧、黃國昌今天各自進行市場掃街拜票。蘇巧慧說，未來會持續推出更多的政見；黃國昌表示，在福利政策上期待和藍綠進行理性的公開討論。

綠白目前在市長選舉上政見攻防引發各界關注，黃國昌今天上午到淡水中山市場掃街拜票接受媒體聯訪表示，蘇巧慧提出的65歲以上長者假牙補助最高新台幣5萬元的政見一點都不新，蘇貞昌、林佳龍都提過。新北市65歲以上長者已逾90萬人，以50%需要假牙的需求及每人5萬元來看，就需220億元的預算。

黃國昌表示，負責任的市府必須要非常理性把所有的資源用在刀口上，而不是在沒有財政規劃下提出不負責任、大撒幣的政策，否則，非常多的社福資源會相互排擠，不僅對於銀髮族，對於整體社福政策都會造成非常不利的影響。

黃國昌接著說，他非常期待跟民進黨的蘇巧慧，或國民黨接下來要提名的市長參選人，大家針對有關於新北市的財政及這些錢到底要怎麼花，才是對於市民朋友有最大的幫助，大家可以非常理性的公開討論。

蘇巧慧上午來到新店建國、仁愛市場掃街拜票，她接受媒體聯訪時表示，今天已經是她農曆過年前市場拜年行程的第20個市場了。一直以來都是照著團隊的規劃，一步一腳印在新北的各區行走，向所有的鄉親問好加上拜年。

她表示，希望提供政績來讓大家檢驗，以及提供政見讓大家思考，用這樣的態度和成績，希望爭取更多市民的認同；進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍、深綠，就是看候選人認不認真、努不努力，能不能夠說服大家支持自己。

蘇巧慧表示，「我們的政見都是非常負責任地比對中央和地方政府的政策之後，再提出更新、更好的升級版」。從免費營養午餐到減輕醫療負擔，從幫長輩換假牙到升級敬老卡，都是民眾最想知道、最想聽到的訊息。

她強調，未來會持續推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業一起在這裡活絡，請大家拭目以待。（編輯：李淑華）1150208