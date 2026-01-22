新北接連爆幼兒園不當管教 侯友宜表態：必須嚴懲

新北市長侯友宜22日到泰山區出席泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕典禮，對於新北接連爆幼兒園不當管教，受訪回應絕不容忍、必須嚴懲。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜今（22）日到泰山區出席泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕儀式，對於近期土城跟板橋陸續發生不當管教事件，侯友宜受訪時表示，孩子都是大家的心肝寶貝，對於不當對待絕不容忍，必須嚴懲。

侯友宜表示，教育局在第一時間接到通報後立即啟動調查，一切嚴格依法罰款外，也公告列管、加強不定期查察及對人員嚴格核定；強調健康跟平安，是守護孩子最重要的課題。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

