新北推人本環境！海山站開放廣場整合社宅校園

（記者陳志仁／新北報導）新北市長侯友宜今（17）日前往土城海山捷運廣場，視察「員和社宅周邊人本環境改善工程」，強調以人行友善為核心，打造串連捷運出口、校園與社宅的「零阻礙」通行生活圈，讓市民走路更自在、安全。

圖／新北市長侯友宜今（17）日至海山捷運廣場，視察「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」進度。（新北市政府城鄉發展局提供）

侯友宜指出，海山捷運站周邊人口密集，每日進出人次達4萬4千人，鄰近新北高工、樂利國小，及即將於明（115）年起招租的員和社宅，是土城重要生活與通勤樞紐；市府投入近6,000萬元經費，整合周邊機能，包括新北高工地下停車場啟用、校方配合拆除圍牆、改善社區開放視野，加上步道拓寬與綠化增植，營造更舒適、順暢的行走體驗。

廣告 廣告

侯友宜表示，目前工程進度已達93%，部分區域已開放使用，整體將於年底完工，未來這裡將成為老少皆宜的公共場域，捷運出站即可無障礙通行，提升長輩與親子散步、休憩的便利性，讓民眾願意放慢腳步、多停留。

城鄉發展局局長黃國峰說，此次改善重點為整合捷運站1、2號出口間原本零散的空間，塑造面積約2,000平方公尺的大型開放廣場；並將海山站至員和社宅的通廊進行系統性優化，包括拓寬人行道、鋪面整平、導引動線明確與植栽補綠，不僅改善過去高低差與動線不清等問題，也能有效分散尖峰時段人潮，提升安全與舒適度。

更多引新聞報導

IN觀點／蘇巧慧衝新北？團結非喊喊就贏 父親光環兩面刃

新北特教家庭齊聚綠世界 親子共遊動物森活好幸福

