新北推全台首創身障者時尚秀 6位代言人形象照亮相

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】第一場由地方政府主辦、集結多種障別的身心障礙者時尚大秀《2025 新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》，即將在本周日12月14日下午 3 點於新北市政府六樓大禮堂登場！由新北市社會局主辦，結合伊林娛樂專業團隊、輔仁大學、臺北城市科技大學及醒吾科技大學，以「產官學」聯手打造專業伸展舞台。30 位身障朋友將現身走秀，年齡橫跨 2 歲到 78 歲，涵蓋視障、聽障、肢體障礙、燒燙傷、唐氏症等多元障別，甚至還有導盲犬同行，希望提供身心障礙者展現自我的舞台，也讓社會大眾看見多元的美。

社會局長李美珍表示，本次活動由專業團隊全程量身規劃，從台步訓練到造型設計，都依照不同障別與身體狀況調整，讓每位身障朋友都能以最舒適、最自信的狀態走上伸展台，展現獨一無二的風采。

而活動亮點之一，是六位代言人率先亮相。專屬形象照陸續登上公車外貼廣告與捷運電視螢幕，讓身障者首次以時尚姿態與大眾相見，在城市街景中自信綻放。

手語主播牛暄文自幼因藥物造成聽力障礙，透過學習口語與手語找回身份認同，也投入聾人無障礙倡議；林可可 4 年經歷 22 次手術，從 80% 重度燒傷到重新獨立生活，她說：「希望大家看到，即使有身體挑戰，我們仍能勇敢站出來。」輪椅舞者鄭自強則從街舞跳到帕拉射箭，這次將把輪椅當成最帥的戰馬，滑過伸展台展現生命力。

除了伸展台走秀，活動當天也邀請多位嘉賓共襄盛舉。久未在台灣開唱的歌手鄭智化將獻聲，為所有參與者加油。而曾在戲劇中飾演聽障角色獲矚目的新生代演員金雲、投入公益多年的藝人安妮，以及啦啦隊女孩蔡衣宸都將到場，用行動支持身障權益。

社會局也提醒，第二波索票時間將於12月11日中午12時開放(https://www.accupass.com/event/2512010703201939218083 )。12月14日活動當天也會於「新北市社會局」臉書粉絲專頁線上直播，讓無法親臨現場的民眾能透過直播一起觀賞，為身障朋友加油打氣。