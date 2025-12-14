生活中心／陳致帆、林大帷 台北報導

突破框架！新北市推出全台首創「無礙」時尚秀，市府大禮堂化身伸展台，邀請2到78歲、共30位身心障礙者和導盲犬登台走秀，用行動打破刻板印象，也喚起社會更多關注。

身穿藍色拼接外套，帥氣甩衣擺pose，還有一身藍色洋裝，手臂上大片燒燙傷，毫不掩飾走上伸展台，有人牽著導盲犬，也有人坐輪椅、拄著柺杖，30位身障者輪番上陣，自信走秀，用行動突破框架。

30位身障者、導盲犬走伸展台。（圖／民視新聞）

舞台上熱力四射，身障舞者坐上輪椅，和舞者合舞，吊掛高難度演出，讓台下驚呼連連為時尚秀揭開序幕，藝人金雲、安妮等人也到場支持。

藝人金雲：「很開心能有這個機會到這個地方，然後跟大家見面這樣子。」

新北市長侯友宜：「今天這一場的走秀，其實新北市已經計畫了非常非常的久，那種走秀的態度跟儀容，以及所表現的方式，是非常非常的專業，不但有自信他們也很有專業喔。」

新北市府推出的全台首場身心障礙者時裝秀，就在新北市府大禮堂登場，邀請2到78歲共30位身心障礙者和導盲犬，一起走上伸展台，服裝由專業團體量身打造。

新北市長侯友宜：「新北市對身心障礙者有11萬的好朋友們，我們如何鼓勵他們走出來，不管是我們有日照中心，或是我們手作坊等等，都是幫助我們身心障礙者，能夠在社會上立足，讓一個家庭更溫馨更美滿。」

身障者和導盲犬歷經訓練和低潮，跌倒再站起來。（圖／民視新聞）

台上一分鐘、台下十年功，伸展台上每走一步都不簡單，身障者和導盲犬歷經訓練和低潮，跌倒再站起來，用滿滿能量走上舞台，希望能喚起社會關注，打造無障礙友善環境。

原文出處：新北推全台首創「無礙」時尚秀 30位身障者、導盲犬走伸展台

