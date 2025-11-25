新北推出道路安全互動測驗遊戲

新北市政府新聞局昨（二十五）日推出全新道路安全互動遊戲《你是哪種城市守護者？》，以趣味測驗方式呈現市民日常最常遇到的八種交通情境，將原本生硬的道路安全規則轉化為簡單、有趣且易於分享的互動體驗，讓民眾透過遊戲檢視自己的用路習慣。活動已於「新北市政府ＬＩＮＥ官方帳號」正式上線，民眾加入好友即可立即參加，透過生活化情境強化交通安全意識，還可抽iPad及行車記錄器等好禮。

此次題目內容涵蓋行人停讓、車輛禮讓、駕駛視線安全與過馬路行為等重要觀念，所有題目皆取材自新北街頭的真實情境，例如：趕公車時是否會直接穿越車道？等紅燈時是否會滑手機？透過這些真實又常見的情境，協助民眾發現平時容易忽略的危險細節，進一步提升道路安全意識，守護所有用路人的安全。

廣告 廣告

完成測驗後，系統會依照得分給予「可靠守護者」、「謹慎觀察者」、「努力行動者」及「安全練習者」等四種角色評價，並同步生成專屬角色圖卡供下載分享，提升道路安全觀念在社群中的擴散效果。

新聞局長李利貞表示，這次活動的目的，就是「讓道路交通安全宣導不再枯燥」。大家平常喜歡做線上測驗，但很少有人會主動翻閱交通安全手冊；透過互動形式，希望讓市民更清楚看見自己的用路習慣，因為一個小小的選擇，就能讓城市更安全。

市府強調，交通安全不是口號，而是由日常行為累積而成。透過新北市政府LINE官方帳號推播互動測驗，不僅降低參與門檻，也讓道路安全觀念更容易融入生活，逐步落實在每個人的行動中。