新北推出高中AI倫理手冊 打造AI素養教育

淡江大學林嘉琪教授以「ChatGPT是否能成為共同作者」為案例

錦和高中張純寧校長邀請「高中職1區」典範學校教師齊聚錦和，分享課程設計經驗與研發

淡江大學林嘉琪教授（前排中）、錦和高中張純寧校長（右三）與新北市典範學校合影

林嘉琪教授以真實案例引導教師進行倫理思辨，現場教師踴躍回應，激盪AI議題在課堂實踐

生成式AI快速走入學習與生活，假訊息、深偽影像及演算法偏誤等議題也成為教育必須正面回應的新課題。新北市教育局攜手淡江大學AI倫理教育資源中心與錦和高中，推出專為高中生設計的《AI倫理校本課程手冊》，從高中教學現場出發，結合課綱與學生熟悉的生活情境，協助教師在課堂引導學生理解AI帶來的影響與使用責任，打造高中學生「會用、善用、懂用」的數位能力。

淡江大學AI倫理教育資源中心林嘉琪教授負責帶領團隊規劃手冊設計，以學生生活經驗為核心，並保留課程彈性，教師可依各校特色延伸調整，研發過程同步蒐集第一線教師回饋，整理出更容易備課、也能直接帶進教室的教學架構。林嘉琪教授表示，AI倫理教育重點不在提供標準答案，而在引導學生看見科技決策背後的歷程與影響，例如「演算法由誰設定？」「出了問題責任如何釐清？」讓學生在思辨中建立價值判斷能力。

錦和高中校長張純寧表示，AI時代學生不只要會操作工具，更要理解科技如何改變生活、可能帶來哪些風險。學校以學生每天接觸的情境切入，例如社群媒體使用與生成式AI應用，透過時事案例與教學模組，讓AI倫理不再停留在抽象概念，而能在課堂中被看見、被討論，進一步思考不同使用方式可能引發的影響與後果。錦和高中的吳孟仁主任也分享，透過具體案例與實作分享，教師更能掌握AI倫理課程在課堂的呈現方式，提升把議題帶入教學的信心，也成為後續課程設計的重要參考。