新北推出《你是哪種城市守護者？》道路安全互動測驗遊戲
新北市政府新聞局今天(25日)推出全新道路安全互動遊戲《你是哪種城市守護者？》，以趣味測驗方式呈現市民日常最常遇到的8種交通情境，將原本生硬的道路安全規則轉化為簡單、有趣且易於分享的互動體驗，讓民眾透過遊戲檢視自己的用路習慣。活動已於「新北市政府LINE官方帳號」正式上線，民眾加入好友即可立即參加，透過生活化情境強化交通安全意識，還可抽好禮。
這次題目內容涵蓋行人停讓、車輛禮讓、駕駛視線安全與過馬路行為等重要觀念，所有題目皆取材自新北街頭的真實情境，例如趕公車時是否會直接穿越車道？等紅燈時是否會滑手機？透過這些真實又常見的情境，協助民眾發現平時容易忽略的危險細節，進一步提升道路安全意識，守護所有用路人的安全。
新聞局長李利貞表示，這次活動的目的，就是「讓道路交通安全宣導不再枯燥」。大家平常喜歡做線上測驗，但很少有人會主動翻閱交通安全手冊；透過互動形式，希望讓市民更清楚看見自己的用路習慣，因為一個小小的選擇，就能讓城市更安全。
